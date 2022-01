Dziedātāja Aminata Savadogo

Jau 5.februārī notiks LTV dziesmu atlases konkurss “Supernova 2022”, kurā 17 pusfinālisti sacentīsies par fināla biļetes iegūšanu uz Starptautisko dziesmu konkursu “Eirovīzija 2022”, kas šogad norisināsies Itālijā.

Bukmeikeri jau paspējuši nosaukt savu favorītu – viņuprāt, uz “Eirovīzijas” skatuves par uzvaru cīnīsies dziedātāja Aminata ar dziesmu ““I’m Letting You Go”. Viņi devuši 20% prognozi, ka notiks tieši šādi.

Atgādināsim, ka dziedātāja Aminata jau 2015.gadā Latviju pārstāvēja “Eirovīzijā” un toreiz ar pašas sacerēto dziesmu “Love Injected” ieguva 6.vietu.

Šodien Aminata nākusi klajā ar dziesmas “I’m Letting You Go” lirisko versiju, ar kuru piedalīsies “Supernovas” konkursā, bet drīzumā gaidāms arī videoklips.

Dziesmas autore ir Aminata, producents Kim W.

Dziesma “I’m Letting You Go” stāsta par diviem cilvēkiem, kuri vairs nejūt romantisku mīlestību viens pret otru.

“Šķiršanās vienmēr ir sāpīga, it īpaši, ja kopā pavadīti daudz gadi. Šķirties ir bail, jo nevar zināt, kas sagaida nākotnē, ar otru cilvēku esi saaudzis kopā, un nevari iedomāties savu dzīvi bez viņa, vai arī viņa dzīvi bez tevis. Domas par to, ka TAVS cilvēks satiks kādu citu ir sāpīgas. Tas ir egoistiski, bet mēs vienalga paliekam attiecībās un tad tās jau vairāk izskatās pēc atkarības, nevis mīlestības, bet vienīgā iespēja atbrīvoties no šīs atkarības ir būt drosmīgam un spert šo soli – ļaut otram cilvēkam un sev būt laimīgiem. Tas nenozīmē, ka mīlestībai ir jābeidzas, varbūt, ka tā kļūst citādāka”, par singlu stāsta Aminata.

“Priekš manis dziesma “I’m Letting You Go” nav tikai par mīlestību, tā ir par piedošanu, par atbrīvošanos no bailēm, par drosmi spert soli nezināmajā nākotnē”, Aminata turpina.

Aminatas dziesma “I’m Letting You Go” :



Aminata 2015.gadā piedalās “Eirovīzijā”:



