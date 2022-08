Mūziķis un TV personība Lauris Reiniks

Slavenais latviešu dziedātājs un televīzijas seja Lauris Reiniks žurnālam “Privātā Dzīve” atklājis, ka uz laiku dosies prom no Latvijas, līdz ar to vairs nebūs arī redzams televīzijas ekrānā, vadot šovu “Pasaki to skaļi”.

Šādu lēmumu dziedātājs pieņēmis, lai dotos mācību braucienā uz Latīņameriku. Vairāk informācijas par aizbraukšanu pagaidām L.Reiniks nevēlas atklāt.

Jau zināms arī, kas būs jaunais raidījuma “Pasaki to skaļi” vadītājs, – šovmenis Roberto Meloni.

R.Meloni žurnālam saka, ka stāties L.Reinika vietā viņam ir liels gods: “Viņš ir īsts profesionālis un uzlicis augstu latiņu. Ceru ar vislabākajiem nodomiem pārņemt stafeti no viņa.”

Roberto pirmo reizi kā raidījuma vadītājs būs redzams jau 31. augustā.