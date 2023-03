Harijs, Megana, Ārčijs un Lilibeta - britu karaliskā ģimene

FOTO. Prinča Harija skandalozā grāmata "Spare" būs lasāma arī latviešu valodā







Latviski tiks izdota biogrāfija, kas kļuva par pasaules bestselleri vēl pirms tā iznākšanas šī gada janvārī. 2023. gada otrajā pusē Izdevniecība “Latvijas Mediji” izdos paša prinča Harija sarakstīto dzīvesstāstu “Liekais” (Spare).

Pirms mātes zaudēšanas divpadsmitgadīgais princis Harijs tika uzskatīts par bezbēdīgu un ar dzīvi apmierinātu zēnu, kas visticamāk tā arī nekad nekļūs par karali. Bēdas visu mainīja. Viņš cīnījās skolā, cīnījās ar dusmām un vientulību. Un, tā kā Harijs presi vainoja mātes nāvē – viņam nācās cīnīties, lai pieņemtu dzīvi prožektoru gaismā.























Megana Mārkla un princis Harijs ierodas Ņujorkā, lai saņemtu balvu

Divdesmit viena gada vecumā princis Harijs iestājās armijā. Disciplīna piešķīra dzīvei jēgu, un mājās viņš kļuva par varoni. Taču drīz vien viņu pārņēma posttraumatiskais stress un panikas lēkmes un, kas ir pats galvenais, viņš nevarēja atrast patiesu mīlestību.























































Harijs, Megana, Viljams un Keita pārsteidz iedzīvotājus ar negaidītu tikšanos pie Vindzoras pils

Tad viņš satika Meganu, un pasauli apbūra šis pasakai līdzīgais romantiskais stāsts. Taču jau no paša sākuma Hariju un Meganu vajāja prese, pakļaujot viņus ļaunprātībai un meliem. Redzēdams, ka sieva cieš, un tiek apdraudēta viņas drošība un garīgā veselība, Harijs neredzēja citu veidu, kā novērst vēstures traģēdijas atkārtošanos un bēgt no savas mātes valsts. Pamest karalisko ģimeni reti kurš bija uzdrošinājusies, un pēdējā no tiem bija Harija māte princese Diāna.



























































































Princese Diāna - prinču Viljama un Harija mamma

Fragments no grāmatas – “Kārtējā vēja brāzma. Savādi, bet tā man atgādināja Vecpapu. Iespējams, viņa stingo izturēšanās manieri. Vai viņa vētrainos jokus. Atcerējos kādas īpašas medības nedēļas nogalē pirms vairākiem gadiem. Kāds mans draugs, tikai cenšoties uzturēt sarunu, pavaicāja Vecpapa domas par manu nesen izaugušo bārdu, ko ģimene uztvēra kā problēmu, bet prese – kā polemikas tematu.

































































































Lielbritānijas karalienes Elizabetes II vīrs, princis Filips

“Vai Karalienei Princi Hariju jāpiespiež nodzīt bārdu?” Vecpaps pavērās uz manu draugu, tad uz manu zodu un atplauka velnišķīgā smaidā.

– TĀ TUR nav nekāda bārda!

Visi smējās. Bārda vai nebārda – tāds bija jautājums, un atlika vien prasību par bārdas audzēšanu atstāt Vecpapa ziņā.

– Lai tik aug asinskāra vikinga cienīgi vareni sari!”

Izdevniecība “Latvijas Mediji” līdz šim ir izdevusi Sāras Bredfordas sarakstītās Lielbritānijas karalienes Elizabetes II un Velsas princese Diānas biogrāfijas. Šobrīd sagatavošanā ir prinča Filipa biogrāfija, kas pie lasītājiem dosies jau šī gada maijā.