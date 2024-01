FOTO. Princis Harijs, saņemot aviācijas leģendas balvu, atklāj amizantas detaļas par princesi Diānu un Džonu Travoltu

Saseksas hercogs Harijs piektdien Džona Travoltas rīkotajā ceremonijā Beverlihilsā, Kalifornijā, pieņēma balvu “Dzīvā aviācijas leģenda” un atklāja, kas saista princesi Diānu un aktieri Džonu Travoltu.

Tā bija pirmā reize, kopš viņš ir redzams sabiedrībā pēc Keitas Midltones vēdera operācijas un paziņojuma par karaļa Čārlza veselības stāvokli. Nekas par to viņa runā netika pieminēts.

Bezpeļņas akadēmija “Kiddie Hawk” rīkoja pasākumu, lai godinātu tos, kuri snieguši nozīmīgu ieguldījumu aviācijas un kosmosa nozarē.

Uzkāpjot uz skatuves, Harijs atgādināja Džonam Travoltam īpašo brīdi no 1985. gada, kad viņš Baltajā namā dejoja kopā ar viņa mammu Diānu: “Man bija viens gads, kad jūs dejojāt ar manu mammu. Bet paskatieties uz mums tagad.”

“Ja mēs nevaram dejot kopā, mēs lidosim kopā,” viņš piebilda.

Nepieminot savas ģimenes veselības problēmas, Saseksas hercogs pateicās dzīvajām aviācijas leģendām par šo neticamo pagodinājumu.

“Man šķiet, ka lidojumu apmācības, kas notika trīs gadu garumā, ir viena no manas dzīves lielākajām mācībām. Tas izraisīja ļoti dažādas sajūtas!”

Hariju nepavadīja sieva Megana Mārkla, jo vienam no viņu bērniem esot kļuvis slikti.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

