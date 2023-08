Raimonda Paula un "Sinfonietta Rīga" koncerts Dzintaru koncertzālē

FOTO. Raimonda Paula ģimenes draugs Jānis Peters dalās atmiņās par Lanu: "Viņa bija daļa no manas dzīves"







Šajās dienās, šķiet, visā Latvijā īpaši tiek piedomāts par iemīļoto komponistu Raimondu Paulu un viņa sievas Lanas aiziešanu, domās sūtot vēlējumu, lai Lanai gaiši taisaulē. Žurnāls “Privātā Dzīve” šonedēļ publicējis ekskluzīvu sarunu ar dzejnieku Jāni Peteru – Paulu ģimenes ilggadēju draugu.

Peters ar Lanu ir dzimuši vienā gadā – Peters jūnijā, bet Lana – decembrī. Piektdien, zvanot Maestro, Peters esot teicis, ka dzīve ir viena liela netaisnība un Lana ir aizgājusi ārpus rindas.

Žurnālam “Privātā Dzīve” dzejnieks pastāstījis vairāk par sarunu ar komponostu piektdien: “Abi parunājāmies tā mierīgi un vīrišķīgi. Var jau visādi atbalstīt bēdās, bet diemžēl otru cilvēku neviens nevar aizstāt. Lana ir mans draugs jau sešdesmit gadu. Viņa bija daļa no manas ar Baibu dzīves, no mūsu bērnu dzīves. Par Lanu zinu tik daudz, ka maz gribas par viņu pļāpāt. Atklāts, taisnīgs, darbīgs, draudzīgs cilvēks, nekad ne pret vienu nejuta naidu, varbūt kādreiz tikai pašķendējās. Lana bija talantīga, ar angļu valodas izglītību. Viņa interesējās par literatūru un lielo – īpaši franču, itāļu un krievu – kino. Dažas filmas zināja no galvas, prata visu smalki izanalizēt. Atceros, viņu mājās kādreiz bija liela videokasešu kolekcija.”

Starp citu – beidzamajās dienās Latvijas radiostacijās biežāk nekā ierasti skan dziesma “Lana”, kuras vārdu autors ir tieši Jānis Peters. Reiz, kad viņš Maestro vaicājis, par kādu tēmu rakstīs nākamo dziesmu, Pauls teicis, ka par mīlestību. Tad Peters ierosinājis, ka jāuzraksta par Lanu. Teksts ar melodiju esot lieliski saderējuši.

Piektdienas vakarā daudzi apbrīnoja Maestro lēmumu tik grūtā dienā doties uz koncertu un kāpt uz skatuves. Cilvēki komentāros sociālajos tīklos un pie rakstiem portālos izteica patiesu apbrīnu par Paula spēku.

Jānis Peters gan par to nemaz nebrīnoties, žurnālam viņš saka: “Mūzika un koncerti ir Paula dzīves lielākā sastāvdaļa. Varbūt pats Dievs ir izrādījis viņam īpašu labvēlību, izplānodams šo koncertu viņa mīļās sievas aiziešanas vakarā. Raimonds man tā arī pateica: “Es spēlēšu Lanas piemiņai.”.”