FOTO. “Sākumā neticēju meitas diagnozei…” Trīs gadus vecajai tukumniecei Patrīcijai steidzami nepieciešama mūsu palīdzība

"Sākumā vecāki neticēja Patrīcijas diagnozei..." Trīs gadus vecajai tukumniecei steidzami nepieciešama mūsu palīdzība

Trīsgadīgajai Patrīcijai no Tukuma rajona nepieciešama mūsu palīdzība, lai apmaksātu ārstēšanos Igaunijā, lūdz Zaļā Lampa.

Tas ir stāsts par jaunu māmiņu sarežģītā situācijā – 4. janvārī viņas trīsgadīgajai meitiņai ir jābūt bērnu neiroloģijas centrā Tallinā, taču naudas, lai apmaksātu ārstēšanos, ģimenei nav. Ir vajadzīga mūsu palīdzība!

Braucot ciemos, lai uzrakstītu par mazo Patrīciju, mēs pat iedomāties nevarējām, kādus neiedomājamus dzīvesstāstus mums būs jāuzklausa.

Ģimene, par kuru mēs šodien gribam jums pastāstīt, dzīvo Tukuma rajonā. Tā ir sagadījies, ka zem viena jumta ir savijušies vairāki ļoti sarežģīti likteņi. Šobrīd vienā trīsistabu mājiņā dzīvo četri bērni un trīs pieaugušie: māmiņa Vita, tētis Edgars, trīsgadīgā Patrīcija, viņas četrgadīgais brālis Mareks, kā arī ukrainiete Tamāra ar divām meitām, vienpadsmit gadīgus veco Irīnu un četrpadsmit gadus veco Alīnu, kuras jaunais pāris ir uzņēmis pie sevis. Visi ļoti mīl Patrīciju un pārdzīvo par viņu. Palīdzēsim ģimenei apmaksāt Patrīcijas ārstēšanos!

Ziedojumu tālrunis 90006384

darbojas Patrīcijas Beļikovas atbalstam līdz 13. novembrim. Maksa par

zvanu ir 1,42 eiro. Labdarības fonds BeOpen projekta “Zaļā lampa” un “Labo darbu diena radio Baltkom

ēterā” ietvaros ir atvēris Patrīcijai ziedojumu kontu. No kontā ienākušajiem līdzekļiem netiek ieturēti

nekādi procenti vai komisijas maksas.

Labdarības fonds BeOpen

Reģ.Nr. 50008218201

Konta Nr. LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Bankas SWIFT kods: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)

Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Patrīcijai Beļikovai.

Šī draudzība aizsākās 2014. gadā – Vitai un Edgaram savu bērnu vēl nebija, un viņi aktīvi iesaistījās labdarības akcijā, kuru rīkoja organizācija “Latvija bez bāreņiem”, aicinot ģimenes Latvijā uzņemt pie sevis bērnus no karadarbības zonām Doņeckas un Luhanskas apgabalos. Vita ar Edgaru iesniedza savu pieteikumu, un pēc kāda laika viņiem atsūtīja divas meitenes – Alīnu no Gorlovkas un Arīnu no Luhanskas apgabala. Alīna bija jaunākā no abām meitenēm, viņai bija tikai septiņi gadi, un Vita pastāvīgi kontaktējās ar viņas mammu Tamāru pa telefonu. Tā viņas sadraudzējās.

Nākamajā gadā Vita ar Edgaru uzaicināja ģimeni pie sevis ciemos uz Jauno gadu. Tamāra ar bērniem tobrīd pārcēlās dzīvot uz Slavjansku. Kopš tā laika meitenes ar mammu regulāri viesojās pie Edgara un Vitas – gan skolas brīvlaikā, gan vasarā, lai atpūstos pie jūras. Vita ļoti mīl bērnus, tāpēc, kad piedzima Mareks, visi bija ļoti priecīgi. Pēc gada pasaulē nāca Patrīcija.

Sākumā viss bija labi, taču pēc diviem gadiem Vita sāka manīt, ka Patrīcija uzvedas citādāk nekā viņas brālis – viņa neatsaucās uz savu vārdu, histēriski reaģēja uz skaļām skaņām, nesaprata, ko viņai saka, haotiski vicināja rociņas un grozīja plaukstiņas kā propelerus.

Ārsti mierināja Vitu, apgalvojot, kā tā esot vienkārši motorika un ar laiku viss mainīsies. Taču Patrīcijas stāvoklis neuzlabojās.

Vita vadāja Patrīciju pie visdažādākajiem speciālistiem, un pēc divarpus gadiem meitenei tika noteikta diagnoze – autisms, runas un garīgās attīstības traucējumi.

Sākumā Vita atteicās tam ticēt, uzskatīja to par kļūdu. Taču pēc kāda laika viņai nācās pieņemt to faktu, ka Patrīcija ir īpašs bērns. Šobrīd visa Vitas dzīve ir veltīta “projektam“ palīdzēt Patrīcijai un sastāv no bezgalīgiem ārstu apmeklējumiem un metodiku meklējumiem, kas varētu palīdzēt meitiņai izveseļoties.

Sešas reizes nedēļā Vita vadā Patrīciju uz speciālu terapiju Rīgā – ceļš līdz Gaiļezera bērnu slimnīcai aizņem vairāk par stundu.

Turp un atpakaļ tie ir 120 km. Ņemot vērā augstās degvielas cenas, katrs šāds brauciens izmaksā ļoti dārgi. Speciālo ABA terapiju “Lauvas skolā” šogad daļēji palīdzēja apmaksāt Bērnu slimnīcas fonds. Par pārējo vecāki maksā paši.

Iekārtoties darbā māmiņa ar īpašo bērniņu nevar, tāpēc vienīgais apgādnieks ir tētis, kuram nākas skriet kā vāverei ritenī, ķeroties pie jebkuras iespējas nopelnīt. Pa kabatu sit arī gāzes un elektrības tarifu kāpums, jo mājas apkurei un ūdens uzsildīšanai ģimene izmanto balonu gāzi. Šī ziema būs viņiem ļoti smaga.

Taču Vita nenokar degunu un ir pateicīga Dievam par visu, kas viņai dzīvē ir dots. Viņa ar Edgaru cenšas neieciklēties uz nelaimi, kas piemeklējusi viņu mazo meitiņu. Viņi jau sen ir sapratuši, ka līdzās vienmēr ir kāds, kam klājas daudz grūtāk. Tāpēc, kad jūlijā kļuva skaidrs, ka frontes līnija tuvojas Slavjanskai, Vita piezvanīja Tamārai un piedāvāja viņai ar meitām atbraukt uz Latviju. Tamāra sauc Vitu par “mūsu Vitiņu” un ar maigumu izturas pret viņas bērniem.

Mazuļi ir ļoti dažādi. Mareks ir sabiedrisks un komunikabls, mīl spēlēties ar mantiņām, dievina šķirstīt ģimenes foto albumus, kā arī draudzējas ar runci Elfiju un papagaili Čiko… Patrīcija ir maiga un trausla, dzīvo savā pasaulē, šķiet, viņa ir norobežojusies no visiem. No visām rotaļlietām meitene atzīst tikai vienu – pelīti, kas ietērpta skaistā sarafānā.

Vēl Patrīcija mīl mūziku – izdzirdot jebkuru melodiju, viņa laižas dejā un var stundām ilgi spēlēties ar skanošām muzikālajām mantiņām. Taču no pēkšņiem skaļiem trokšņiem viņa ļoti baidās – dzirdot suņa rejas vai garāmbraucošas smagās mašīnas rūkoņu viņai var sākties histērija. Tādos brīžos Patrīcija aizspiež ar rokām austiņas un raud…

Šajā draudzīgajā daudznacionālajā komandā visi viens otru cenšas atbalstīt un mierināt. Tamāra saka, ka katru dienu ir pateicīga Dievam par to, ka viņš ir sūtījis viņas dzīves ceļā šos apbrīnojamos un atsaucīgos cilvēkus. Tamāra ir atradusi darbu un ļoti cer, ka drīz viņai izdosies noīrēt pašai savu dzīvokli. Šobrīd sieviete stažējas veikalā “Drogas”, un jau decembrī viņu sola pieņemt par pārdevēju. Tamāra ar meitenēm plāno pārcelties uz Kauguriem, lai būtu tuvāk skolai.

Taču pagaidām viņi visi kopā gatavojas Ziemassvētkiem – bērni jau ir piestiprinājuši pie ledusskapja savas vēstules Ziemassvētku vecītim. Mareks ir palūdzis dažādas mašīnītes, izgriežot rotaļlietu bildes no žurnāliem un pielīmējot tās pie lapas.

Patrīcijai viņš ir atradis un izgriezis leļļu attēlus. Alīnas vēlmju saraksts ir daudz konkrētāks – līdztekus dažādām meiteņu lietiņām tajā figurē matu lokšķēres un jauni sporta apavi.

Ļoti gribas, lai Ziemassvētki šiem bērniem un viņu vecākiem būtu gaiši un priecīgi. Uz jautājumu, par ko sapņo pati Vita, viņa atbild, ka ļoti gribētu kādreiz parunāt ar Patrīciju, lai viņa viņu saprastu. Lai logopēdu, psihologu un fizioterapeitu vietā viņa varētu vadāt savu meitiņu uz dejām vai zīmēšanas nodarbībām, kā to dara citi vecāki. Un lai viņai atliktu vairāk spēka un laika dēlēnam, kuram arī ir vajadzīga mammas uzmanība.

Vita liek lielas cerības uz Tallinas bērnu korekcijas un attīstības centru “Impulss”, kurš sadarbojas ar vadošajiem Pēterburgas speciālistiem un izmanto savā darbā jaunākās metodes. Patrīcijas rinda jau ir pienākusi, 4. janvārī viņai ir jābūt klīnikā. Taču, saņemot rēķinu, Vita saprata, ka apmaksāt paši viņi to nespēj. Tāpēc viņa nolēma vērsties pēc palīdzības labdarības fondā BeOpen. “Es vienmēr esmu centusies palīdzēt citiem un nekad nedomāju, ka man pašai kādreiz būs jālūdz palīdzība,” saka Vita.

Kam nepieciešami līdzekļi

Līdzekļi ir nepieciešami, lai apmaksātu divus kompleksās diagnostikas un terapijas kursus bērnu korekcijas un attīstības centrā “Impulss” Tallinā un ABA terapijas nodarbības Latvijā vismaz viena gada garumā. Kopā Patrīcijas atbalstam nepieciešami 7200 eur.

Kāpēc tas ir svarīgi

Izmeklēšanas laikā ir svarīgi atklāt galvas smadzeņu garozā esošo runas centra un dzirdes analizatora bojājumu iemeslus. Balstoties uz to, tiek piemeklēta terapija. Ja terapija netiek veikta, cieš bērna psihiskā un psiholoģiskā attīstība, tiek kavēta intelektuālā attīstība, kā arī rodas personības un uzvedības traucējumi.

Prognoze ir atkarīga tā, cik agri šī terapija tiek uzsākta. Patrīcijai ir tikai trīs gadiņi, tāpēc izredzes uz veiksmīgu iznākumu ir lielas. Jebkura runas traucējumu forma, neveicot atbilstošu korekciju, apgrūtina bērna mācīšanos un socializāciju.

Kas ir medicīnas centrs “Impulss”

Tallinas bērnu korekcijas un attīstības centrs “Impulss” ir pirmā medicīnas iestāde Baltijas valstīs, kur tiek izmantotas un attīstītas neirologopēdijas metodikas. Metodiku komplekss katram bērnam tiek piemeklēts individuāli.

Centra arsenālā ir 10 metodikas – sākot ar logopēdijas nodarbībām un masāžām un beidzot ar smadzeņu treniņiem, izmantojot speciālus aparātus un programmas. Līdztekus klasiskajām logopēdijas metodikām šeit tiek izmantotas uz bioloģisko atgriezenisko saiti balstītas datortehnoloģijas (Interactive Metronome, Balance-Master), kā arī neiroakustiskā smadzeņu darbības harmonizācijas metode Tomatis un neirodinamiskā vingrošana.

Tas viss stimulē nenobriedušo smadzeņu apgabalu attīstību, palīdzot nervu sistēmai iemācīties strādāt ātrāk un harmoniskāk. Pasaules prakse ir pierādījusi, ka šāda pieeja ir aptuveni par 35 % efektīvāka, salīdzinot ar parastajām nodarbībām. Tas nozīmē, ka bērna runa attīstās aptuveni trīs reizes ātrāk.

Kā palīdzēt

