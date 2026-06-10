TESTS. Tiec galā ar šiem 10 jautājumiem, un mēs uzminēsim, cik naudas ir tavā bankas kontā 0
Saki, ko gribi, bet mūsu ikdienas ieradumi mūs nodod. Tam, cik daudz naudas šobrīd atrodas tavā bankas kontā, ir pārsteidzoši maz sakara ar tavu amatu, bet milzīga saistība ar to, kā tu rīkojies ikdienas situācijās.
Mēs esam sagatavojuši 10 jautājumus par taviem paradumiem, vājībām un izvēlēm. Atbildi godīgi, un mēs centīsimies uzminēt, kas šobrīd notiek tavā maciņā!
Kā tu rīkojies, kad lielveikalā pie kases saproti, kā esi aizmirsis maisiņu mājās?