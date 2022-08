Sievišķība un skaistums – atklāta mākslinieces Baibas Feoktistovas izstāde “Sievišķības portrets”

FOTO: Sievišķība un skaistums – atklāta mākslinieces Baibas Feoktistovas izstāde “Sievišķības portrets” Ieteikt







Iepirkšanās centrā “AKROPOLE Alfa” svinīgi atklāta mūsdienu latviešu mākslinieces Baibas Feoktistovas izstāde “Sievišķības portrets”, piedāvājot viesiem iespēju apvienot iepirkšanās un mākslas baudīšanas pieredzi.

No 10. augusta ikvienam iepirkšanās centra apmeklētājam ir iespēja bez maksas apmeklēt izstādi un iedvesmoties gan no līdz šim neredzētiem mākslinieces darbiem, tostarp, neona gleznu un apgleznotām kleitām, gan arī no citiem krāšņiem darbiem, kuros autore eksperimentē ar sievietes atainojumu. Izstāde apskatāma katru dienu un atrodas “AKROPOLE Alfa” 3. stāvā izstāžu zālē.

“AKROPOLE Alfa” apmeklētājiem vakar, 10. augustā, bija unikāla iespēja svinīgā gaisotnē tikties ar pašu mākslinieci un iepazīt darbus tuvāk, uzzinot par radītajiem darbiem detalizētāk.

“Iepirkšanās centram “AKROPOLE Alfa” vienmēr ir bijis svarīgi piedāvāt arvien plašāku iepirkšanās un izklaides pieredzi, un ar šo mākslas darbu izstādi kopīgi aicinām ikvienu iedvesmoties skaistām lietām savā ikdienā! Liels prieks, ka mūsu sabiedrībā ir tik talantīga māksliniece kā Baiba, kuras košie darbi runā paši par sevi un spēs iepriecināt tieši mūsu apmeklētājus! Novēlām Baibai izdošanos arī turpmāk un skaistus panākumus savā karjerā,” saka Zane Kaktiņa, iepirkšanās centra “AKROPOLE Alfa” vadītāja.

“Savos darbos akcentēju sievietes dabu, tēliem piešķirot vieglprātīgo, koķeto un pavedinošo sievišķības atainojumu, jo ticu, ka šie elementi ir neatņemama mūsdienu sievišķības daļa. Esmu priecīga par uzsākto sadarbību ar “AKROPOLE Alfa”, lai iepirkšanās centra apmeklētājus iedvesmotu uz skaistumu raudzīties arī no citas perspektīvas. Ticu, ka mani darbi spēs iepriecināt ikvienu apmeklētāju,” stāsta māksliniece Baiba Feoktistova, izstādes “Sievišķības portrets” autore.

Turpat līdzās izstādei, 13. un 20. augustā, kā arī 3. septembrī, no plkst. 12.00-15.00, mazākajiem apmeklētājiem būs iespēja izpaust savu kreativitāti radošajā darbnīcā, izkrāsojot un izdaiļojot kartītes ar mākslinieces melnbalto darbu versijām.