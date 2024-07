Nosvinēta Baltā pop-up piknika 10 gadu jubileja

FOTO. Tikpat balti un tikpat eleganti kā vienmēr! Slavenības un citi ļaudis vērienīgajā baltā piknika 10 gadu jubilejā Ieteikt







Šogad aprit jau 10 gadi kopš elegantās un iedvesmojošās pop-up piknika vakariņas „L’elegante Pop–Up Picnic” reizi gadā kādā skaistā, noslēpumā turētā vietā sapulcina ļaudis baltā, kopīgai svētku radīšanai! Baltā Piknika 10 gadu jubileja tika svinēta teritorijā, kura pirmā tika sakārtota un labiekārtota, sākot vērienīgo Andrejsalas un Andrejostas attīstības projektu – Riga Waterfront ar visskaistāko saulrietu Rīgā.

Reklāma Reklāma

Pasākums ik gadu notiek citā vietā, kas ļautu paraudzīties ar citām acīm uz vietām, kuras ikdienas skrējienā palaižam garām un, iespējams, uz īsu brīdi liek sajusties kā tūristam paša pilsētā… Baltā pop-up piknika koncepts ik gadu ir nemainīgs. Piknika baltā svētku maģija ir tikusi uzburta pie Rīgas Kongresu nama, Rīgas pasažieru ostā, līdzās Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam, Viesturdārzā, Grīziņklnā, Ozo Golfa klubā, kā arī paviesojies Siguldas pils parkā, Mežotnes pilī un Via Jūrmala Outlet ciematā.

Vakars tika pavadīts īpaši pozitīvā atmosfērā, izbaudot mirkļa burvību un prieku, ko sniedz pašu viesu sarūpētās elegantas, nesteidzīgas vakariņas kopā ar seniem un jauniegūtiem draugiem.

Šajā vakarā viesus sagaidīja dzīvā mūzikas koncerts ar Dināras Rudānes uzstāšanos, par deju mūziku rūpējās dīdžejmeitene un Latvijas Radio 5 personība Linda Samsonova. Pasākumu vadīja Aivis Ceriņš.

Kā ierasts viesi varēja baudīt dažādas aktivitātes un pārsteigumi no pasākuma atbalstītājiem – laimēt vērtīgas balvas no tādiem zīmoliem kā Lexus, Lavazza un LVX Optika. Par vasarīgiem kokteiļiem rūpēsies Konenburg 1664 Blanc un Monin profesionālie bārmeņi. Stockmann Delikateses visa vakara garumā servēja austeres, savukārt šampanieša bārs no Baltic XL bija sarūpējis plašu piedāvājumu ar izsmalcinātajiem burbuļiem.

Baltās pop-up piknika vakariņas aizsākās 2015. gadā ar mērķi radīt īpašu notikumu, kas motivētu draugus un ģimenes locekļus satikties, lai uz brīdi aizmirstu par mūžīgo steigu un kopīgi izbaudītu vienkāršas lietas, kas priecē ikvienu – nesteidzīgas sarunas un kopā būšanu, baudot ģimeni un draugus vienojošas vakariņas neierastā vietā.