Animācijas filmas “Straume” režisors Gints Zilbalodis, kopā ar filmas radošo komandu, pēc uzvaras “Oskara” ceremonijā, uzvarot kategorijā “Labākā pilnmetrāžas animācijas filma” devās uz ātrās ēdināšanas restorānu “In-N-Out”, lai nosvinētu šo vēsturisko panākumu.

Zilbalodis sociālajos tīklos dalījies ar fotogrāfijām, kurās redzam, kā viņš kopā ar komandu bauda burgerus, tādējādi turpinot jau ierasto tradīciju, kas aizsākās pēc viņa uzvaras “Zelta globusā” šī gada sākumā.

Zilbalodis komentējis: “Brīdī, kad domāju, ka esmu jau ārā, viņi atkal mani ievelk atpakaļ.”

Just when I thought I was out, they pull me back in! pic.twitter.com/FIZKgwELKt

— Gints Zilbalodis (@gintszilbalodis) March 3, 2025