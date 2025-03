Foto: AFP/Scanpix Foto: AFP/Scanpix

VIDEO. Lepojamies! “Straume” iegūst Latvijas vēsturē pirmo “Oskaru” Ieteikt







Režisora Ginta Zilbaloža animācijas filma “Straume” jeb “Flow” ASV Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā Losandželosā ieguvusi Latvijas vēsturē pirmo “Oskaru”, uzvarot kategorijā “Labākā pilnmetrāžas animācijas filma”.

Reklāma Reklāma

“Straume” bija nominēta arī kategorijā “Labākā ārvalstu filma”, bet šo balvu neieguva. Šajā kategorijā “Oskaru” ieguva Brazīlijas filma “I’m Still Here”.

Saņemot balvu, Zilbalodis pateicās savai ģimenei, komandai, savam kaķim un sunim un atgādināja visiem mums, ka mēs visi atrodamies vienā laivā un mums ir jāpārvar domstarpības un jāstrādā kopā.

“Ceru, ka šī balva atvērs durvis neatkarīgajiem animācijas filmu veidotājiem visā pasaulē. Šī ir pirmā reize, kad filma no Latvijas tikusi nominēta, tas mums nozīmē ļoti daudz. Esam ļoti iedvesmoti un ceram drīz šeit atgriezties,” sacīja Zilbalodis.

Pirmo reizi #Oscars preses konferencē dzirdam latviešu valodu. "Esmu ļoti priecīgs un ļoti ilgojos pēc Latvijas," preses konferencē pēc "Oskara" saņemšanas sacīja Gints Zilbalodis. pic.twitter.com/4MhthhypIv — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) March 3, 2025

Sarunā ar žurnālistiem uzreiz pēc balvas saņemšanas viņš teica, ka ir ļoti pateicīgs un arī ļoti vēlas atgriezties mājās. “Ļoti ilgojos pēc Latvijas un nevaru sagaidīt, kad varēšu taisīt nākamo filmu,” atklāja Zilablodis.

Zilbalodim balvu pasniedza Goldija Houna un Endrū Gārfīlds.

Raidījuma vadītājs Konans O’Braiens norādīja, ka šis ir pirmais “Oskars” Latvijas vēsturē. “Igaunija – tagad bumba ir jūsu laukumā,” viņš piebilda.

Kategorijā “Labākā pilnmetrāžas animācijas filma” Zilbaloža filmas konkurenti bija Holivudas lielbudžeta projekti “Prāta spēles 2” jeb “Inside Out 2” un “Robots savā vaļā” jeb “The Wild Robot”, Austrālijas filma “Memoir of a Snail” un britu leģendārās studijas “Aardman Animations” filma “Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”.

Kategorijā “Labākā ārvalstu filma” bija nominētas arī filma “The Girl with the Needle” (“Meitene ar adatu”) no Dānijas, Vācijas filma “The Seed of the Sacred Fig” (“Svētās vīģes sēkla”) un franču režisora Žaka Odijāra muzikālā kriminālfilma “Emilia Perez” (“Emīlija Peresa”), kas dominēja “Oskara” balvu nominācijās.

Reklāma Reklāma

“Straume” ir pirmais Latvijas kinodarbs, kas ticis nominēts ASV Kinoakadēmijas balvai “Oskars”, turklāt divās kategorijās.

Pirmā Latvijas filma, kas tika izvirzīta ASV Kinoakadēmijas balvai, bija 1991.gada režisora Jāņa Streiča kinolente “Cilvēka bērns”, savukārt otrā filma, kas tika pieteikta sacensībai par “Oskara” balvu, bija režisora Aigara Graubas 2009.gada spēlfilma “Rīgas sargi”. Līdz šim neviena no Latvijas izvirzītajām kinolentēm ASV Kinoakadēmijas apbalvojumam nomināciju nebija saņēmusi.

“Straume” pasaules pirmizrādi piedzīvoja Kannu kinofestivālā, un kopš tā laika ir saņēmusi vairāk nekā 70 starptautiskas balvas gandrīz visos kontinentos, tajā skaitā “Zelta globusa” balvu kā labākā animācijas filma.

Animācijas filma “Straume” ir 3D animācijas tehnikā veidots stāsts par individuālistu Kaķi, kurš lielu plūdu laikā spiests pamest mājas un patverties nelielā laivā kopā ar citiem dzīvniekiem. Lai izdzīvotu jaunajā un cilvēku neapdzīvotajā pasaulē, Kaķim jāmaina savi paradumi un jāsadarbojas ar Suni, Kapibaru, Lemuru un Putnu.

Filmas “Straume” radošajā komandā ir režisors, producents, scenārists un mākslinieks Zilbalodis, producents un scenārija līdzautors Matīss Kaža, producenti Rons Diānss un Gregorijs Zalkmans, skaņu režisors Gurvals Koiks-Gallass, galvenais animators Leo Silī-Pelisjē, mūzikas autori Zilbalodis un Rihards Zaļupe, vizuālo efektu mākslinieki Konstantīns Višņevskis un Mārtiņš Upītis.

The tears are flowing. FLOW secures the Oscar for Best Animated Feature Film! #Oscars pic.twitter.com/3RPVaLBz84 — The Academy (@TheAcademy) March 3, 2025

ASV Kinoakadēmijas balvas pasniegšana notiek Kalifornijas pilsētā Losandželosā, kur norises vieta kopš 2001.gada ir “Dolby Theatre”, kas atrodas kultūras centrā “Ovation Hollywood”.

Prestižajā kategorijā “Labākā filma” uzvaras laurus plūca kinolente “Anora”. Uz “Oskaru” šajā kategorijā pretendēja vēl deviņas filmas – “The Brutalist” (“Brutālists”), “A Complete Unknown” (“Bobs Dilans: Pilnīgi nezināms”), “Conclave” (“Konklāvs”), “Dune: Part Two” (“Kāpa: Otrā daļa”), “Emilia Pérez” (“Emīlija Peresa”), “I’m Still Here”, “Nickel Boys”, “The Substance” (“Substance”) un “Wicked” (“Ļaunā”).

“Oskaru” kategorijā “Labākais aktieris” saņēma Adriens Brodijs par lomu episkajā vēsturiskajā drāmā “The Brutalist”, kas stāsta par holokaustā izdzīvojošu ungāru arhitektu Lāslo Totu, kurš ierodas ASV, lai sāktu jaunu dzīvi.

Kategorijā “Labākais aktieris” bija nominēti arī Timotejs Šalamē par tēlojumu filmā “A Complete Unknown”, Kolmans Domingo par lomu filmā “Sing Sing” (“Sing Sing: Teātris aiz restēm”), Reifs Fainss par lomu “Conclave” (“Konklāvs”) un Sebastians Stens par sniegumu kinolentē “The Apprentice” (“Māceklis”).

“Oskaru” kategorijā “Labākā aktrise” saņēma Maikija Medisone par lomu filmā “Anora”.

Kategorijā “Labākā aktrise” bija nominētas arī Sintija Erivo par lomu filmā “Wicked”, Karla Sofija Gaskona par veikumu filmā “Emilia Pérez”, Demija Mūra par tēlojumu filmā “The Substance” un Fernanda Torresa par lomu “I’m Still Here”.

Kategorijā “Labākais otrā plāna aktieris” balvu saņēmis Kīrans Kalkins par lomu filmā “A Real Pain”. Viņa konkurenti šajā kategorijā bija Jura Borisovs par tēlojumu filmā “Anora”, Edvards Nortons par tēlojumu “A Complete Unknown” (“Bobs Dilans: Pilnīgi nezināms”), Gajs Pīrss par lomu “The Brutalist” (“Brutālists”) un Džeremijs Strongs par lomu filmā “The Apprentice” (“Māceklis”).

Kategorijā “Labākā animācijas īsfilma” balvu ieguvusi irāniešu filma “In the Shadow of the Cypress”. Tās konkurenti bija filmas “Beautiful Men”, “Magic Candies”, “Wander to Wonder” un “Yuck!”.

Kategorijā “Labākais oriģinālais scenārijs” balvu saņēmis amerikāņu kinorežisors un scenārists Šons Beikers par scenāriju filmai “Anora”. Beikers ieguva arī “Oskaru” prestižajā kategorijā “Labākais režisors”.

Savukārt kategorijā “Labākais adaptētais scenārijs” balvu saņēmis Pīters Strohans par scenāriju filmai “Conclave” (“Konklāvs”).

“Anora” saņēma arī “Oskaru” kategorijā “Labākā montāža”.

Kategorijā “Labākā otrā plāna aktrises” balvu ieguvusi Zoja Saldana par lomu “Emilia Pérez”. Šajā kategorijā uz “Oskaru” pretendēja arī Monika Barbaro par lomu filmā “A Complete Unknown”, Felisita Džonsa par sniegumu filmā “The Brutalist”, Ariana Grande par lomu “Wicked” un Izabella Roselīni par tēlojumu “Conclave”.

Kategorijā “Labākie kostīmi” balvu saņēma Pols Tazvels par darbu mūziklā “Wicked” (“Ļaunā”).

Kategorijā “Labākā oriģinālā dziesma” balvu saņēmusi dziesma “El Mal” no franču režisora Žaka Odijāra muzikālās kriminālfilmas “Emilia Perez” (“Emīlija Peresa”).

Kategorijā “Labākā dokumentālā īsfilma” balvu ieguvusi filma “The Only Girl in the Orchestra”, kas vēsta par kontrabasa spēlētāju Orinu O’Braienu, kura bija pirmā sieviete, kas kļuva par pilna laika dalībnieci Ņujorkas filharmonijas orķestrī.

Kategorijā “Labākā dokumentālā filma” uzvaras laurus plūca filma “No Other Land”, ko veidojis palestīniešu un izraēliešu kolektīvs.

“Oskaru” kategorijā “Labākā skaņa” saņēma filma “Dune: Part Two” (“Kāpa: Otrā daļa”), kas arī ieguva “Oskaru” kategorijā “Labākie vizuālie efekti”.

Kategorijā “Labākā īsfilma” uzvarēja filma “I’m Not a Robot”.

“Oskaru” kategorijā “Labākais operatora darbs” saņēma filma “The Brutalist”. Daniels Blumbergs ieguva arī “Oskaru” kategorijā “Labākā oriģinālmūzika” par darbu šajā filmā.