Foto: AP/Scanpix

“Straume, Pērkons, Daugava.” Cilvēki soctīklos sveic “Straumes” radošo komandu ar “Oskara” statuetes iegūšanu Ieteikt







Šķiet, ka šorīt visa Latvija mostas ar neviltotu prieku un lepnuma sajūtu, uzzinot, ka režisora Ginta Zilbaloža animācijas filma “Straume” jeb “Flow” ASV Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā Losandželosā ieguvusi Latvijas vēsturē pirmo “Oskaru”, triumfējot kategorijā “Labākā pilnmetrāžas animācijas filma”.

Reklāma Reklāma

Kategorijā “Labākā pilnmetrāžas animācijas filma” Zilbaloža filmas konkurenti bija Holivudas lielbudžeta projekti “Prāta spēles 2” jeb “Inside Out 2” un “Robots savā vaļā” jeb “The Wild Robot”, Austrālijas filma “Memoir of a Snail” un britu leģendārās studijas “Aardman Animations” filma “Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”.

Arī sociālajos tīklos cilvēki, tostarp Latvijas amatpersonas, priecājas un sveic animācijas filmas “Straume” radošo komandu ar Latvijas kinovēstures pārrakstīšanu.

No sirds sveicu @gintszilbalodis un visu komandu, iegūstot #Oscar . Fenomenāli! Šī ir lieliska un vēsturiska diena Latvijai! Un mums visiem būs nepieciešams laiks, lai saprastu, kas notika, jo notika kaut kas liels un skaists! Paldies jums! pic.twitter.com/Zit6r18ETr — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 3, 2025

Mēs varam leopties ar mūsu valsts cilvēkiem un to neizmērojamajiem sasniegumiem! 🇱🇻🐈‍⬛🏆 No sirds sveicu filmas “Straume” komandu ar iegūto “Oskars” balvu! #Oscars2025 #Flow https://t.co/YKfVBJMwh5 — Daiga Mieriņa (@DaigaMierina) March 3, 2025

Flow for Oscar ! Es no rīta pamodos un biju lepna , lepna par savu zemi, lepna par cilvèkiem un to, ka pasaule saredzēja flow pamatvèrtības ! 🖤 Tas ir episki ! @gintszilbalodis @flowteam #Oscars2025 #flow #straume — Daiga (@DealerGirl7) March 3, 2025

Bravo, tāds prieks!👏🇱🇻❤️

“Straume” / Flow atzīta par labāko pilnmetrāžas animācijas filmu, pārspējot spēcīgus konkurentus ­- Holivudas lielbudžeta projektus “Inside Out 2" un “The Wild Robot", Austrālijas filmu “Memoir of a Snail" un britu "Wallace& Gromit: Vengeance Most Fowl". https://t.co/TXOtg102j2 — Zane Zilberte (@ZaneZilberte) March 3, 2025

Bija asaru straume izlasot šī rīta ziņas. — Kārlis Ulmanis (@ulmens1) March 3, 2025

Pirmais “Oskars” Latvijas vēsturē! 🏆 Animācijas filma "Straume" iegūst prestižo balvu #Oscars2025 un kaķis turpina iekarot pasaules skatītāju sirdis! 🐈‍⬛❤️

No sirds sveicu @gintszilbalodis un visu radošo komandu, vēlot arī turpmākus panākumus! https://t.co/tO5tc7kkvr — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) March 3, 2025

Apsveicu ar Oskara saņemšanu filmai "Straume".

Tikai laicīgi pasakiet, ja šodien ir brīvdiena. 😀 — Pēteris Plakans (@Peteris_Plakans) March 3, 2025

Neaprakstāmi! Labākā negulētā nakts dzīvē! Prieks šo redzēt dzīvajā, jo šādi notikumi dikti iedvesmo! pic.twitter.com/HrHgz1bufE — Ralfs Eilands (@RalfsEilands) March 3, 2025