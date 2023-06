FOTO. Valmiermuižā nosvinēta vasaras saulgriežu ielīgošana un tirdziņš

Ielīgošana Valmiermuižā

Valmiermuižā nosvinēta vasaras saulgriežu ielīgošana un tirdziņš







Vasaras saulgrieži ir īpašs un maģisks laiks, ko mūsu senči svinējuši no sendienām. Tāpēc, turpinot tradīciju par gadskārtu atzīmēšanu, 18. jūnijā Valmiermuižas parkā notika mājražotāju un amatnieku tirdziņš GARDU MUTI un ielīgotas Jāņu svinības.

Brangajā andelē bija sabraukuši vairāk nekā 100 tirgotāju no malu malām, svētku sajūtu ieskandināja mūzikas grupa „Laiksne”. Mūsdienīgi interpretēta tautas mūzika iekustināja ikvienu sanākušo, kā arī stāsti par vasaras saulgriežu rituāliem ļaus pēcāk sarīkot pašiem savus svētkus pēc paražām. Svinībās viesojās arī folkloras kopa „Griezes”, lai apdziedātu gan tirgotājus, gan ciemiņus.

Jāņu svinības nav iedomājamas bez vainaga un siera, kas simbolizē sauli, tādēļ ikvienam bija iespēja iegūt iemaņas vainagu pīšanā, kā arī izzināt siera rituļa siešanas noslēpumus. Lai laikus gatavotos Valmiermuižas etnomūzikas festivālam, kas norisināsies 15. jūlijā, skaņu darbnīcā varēja iemēģināt dažādus mūzikas instrumentus un iemācīties kādu Jāņu melodiju. Ilgtspējīgu un zaļu dzīvesveidu pašiem mazākajiem palīdzēja izzināt IEBER.LV. Šie svētki bija darbīgi arī Valmiermuižas staļļa saimei, kura priecēja apmeklētājus ar zirgu izjādēm.

Lai līksmi nosvinētu, jāsagādā brangs ēdiens un alus, Jāņu siers saules apaļumā, cienasts gaviļniekiem un svētku drānas godos iešanai. Valmiermuižas alus darītavas meistari svinībām par godu bija izbrūvējuši īpašo gadskārtu – Jāņu alu. Alus mūsu tautai ir godājams un īpašs dzēriens un kur gan to vislabāk baudīt un gādāt svētku galdam, ja ne pašā Valmiermuižas alus darītavā. Savukārt, „Gardu muti zelteri” bija parūpējušies par to, lai siltajā dienā varam atveldzēties ar spirdzinošiem dzērieniem. Par svētku mielastu no vietējiem gardumiem gādāja Valmiermuižas alus virtuve.