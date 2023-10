Valsts policija Rīgā konstatē amfetamīna ražošanu

FOTO. Valsts policija Rīgā konstatē amfetamīna ražošanu; aizturēta organizēta noziedzīga grupa







Pagājušonedēļ, strādājot iepriekš uzsāktā kriminālprocesā, Valsts policija, aizdomās par narkotisko vielu izgatavošanu un realizēšanu lielā apmērā, Rīgā aizturēja organizētu noziedzīgu grupu. Tostarp atklāts, ka šīs personas kādā autoservisā bija ierīkojušas amfetamīna izgatavošanas vietu. Kratīšanu laikā atsavināts apmēram 10 līdz 15 kilogrami amfetamīna, kā precīzs svars būs zināms pēc ekspertīzes, prekursori šīs narkotiskās vielas izgatavošanai, kā arī izņemta, visticamāk, noziedzīgā ceļā iegūta nauda, zeltlietas un vairākas automašīnas.

Šā gada septembrī tika uzsākts kriminālprocess par to, ka organizēta noziedzīga grupa Rīgā izgatavo un tirgo narkotiskās vielas lielā apmērā. Likumsargi veica virkni izmeklēšanas darbību. 9. oktobrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 4. biroja likumsargi sadarbībā ar kolēģiem no Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Reaģēšanas biroja, Galvenās kārtības policijas pārvaldes Speciālo uzdevumu bataljona un Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldes aizdomās par narkotisko vielu realizēšanu lielā apmērā dažādās vietās Rīgā aizturēja trīs personas: 1980., 1975. un 2001. gadā dzimušus vīriešus.

Jāpiemin, ka policija atklāja arī narkotisko vielu slēpni, kas bija izveidots mežā. Tur tika aizturēts klients (minētais 2001. gadā dzimušais vīrietis) un izņemta daļa no narkotiskajām vielām. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka šo slēpni bija izveidojis un kā kurjers darbojies 1975. gadā dzimušais vīrietis. Savukārt 1980. gadā dzimušais vīrietis, iespējams, ražojis narkotiskās vielas un organizējis noziedzīgās darbības. Jāpiemin, ka organizators jau iepriekš ir sodīts par dažāda veida noziegumiem.

Likumsargi veica vairāk nekā desmit kratīšanu, kuru laikā dažādās adresēs konstatēja un atsavināja kopumā aptuveni 10 līdz 15 kilogramus amfetamīna (precīzs vielas daudzums būs zināms pēc ekspertīzes veikšanas). Tāpat policisti konstatēja vietu, kur narkotiskās vielas izgatavotas – tas noticis kādā autoservisā Rīgā, atsevišķi ierīkotā telpā. Tur izņemti vairāki prekursori amfetamīna izgatavošanai un dažādas iekārtas un citi priekšmeti, tostarp ierīces fašēšanai, kolbas u.tml. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka šīs personas, visticamāk, jau ilgstoši izgatavojušas narkotikas un tirgojušas tās Rīgas un Rīgas rajona iedzīvotājiem.

Tāpat policija izņēma četras automašīnas – “Audi”, “BMW” un divi “Mercedes-Benz” spēkratus, to vidū ir arī luksus klases automašīnas, kā arī atsavināja vairākus zelta izstrādājumus un skaidru naudu – 3000 eiro, kas, visticamāk, iegūta noziedzīgā ceļā.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 253.1 panta trešās daļas – par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu realizēšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa vai ja tas izdarīts ar narkotiskajām vai psihotropajām vielām lielā apmērā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

11. oktobrī visām trim personām tika piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Izmeklēšana kriminālprocesā šobrīd turpinās.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.