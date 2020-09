FOTO. VIDEO. Beirūtas murgs nav beidzies. Mēnesi pēc traģēdijas izceļas milzīgs ugunsgrēks

Augusta sākumā Libānas galvaspilsētā Beirūtā eksplodēja 2750 tonnas lauksaimniecības mēslojuma amonija nitrāta, kas sešus gadus glabājās kādā ostas noliktavā.

Ceturtdien, 10. septembrī, mēnesi pēc šī sprādziena ostas teritorijā izcēlies ugunsgrēks. Cilvēki sociālajos tīklos aicina aizvērt logus un netuvoties notikuma vietai.

Video materiālos redzamas atklātas liesmas un melni dūmi, kas piepilda Beirūtas debesis.

Ugunsgrēka cēlonis vēl nav zināms, bet Libānas armijas pārstāvji skaidro, ka konkrētajā noliktavā, kas aizdegusies, galbājas riepas un eļļa. Šobrīd norit ugusgrēka dzēšanas darbi.

LEBANON: A massive fire has broken out at the port of Beirut approximately a month after a huge explosion killed nearly 200 people. pic.twitter.com/tFNDJ3Bn5D

This is the Beirut port right now. The nightmare continues. Open all your windows and stay away from them. pic.twitter.com/DpjSK1YHYB

— Grave Jones (@gravejonesmusic) September 10, 2020