FOTO, VIDEO. Unikāli foto: cilvēki tomēr nav vienīgie, kas zina, kā skūpstīties







Kad Čārlzs Dikenss reiz rakstīja, ka “cilvēki ir vienīgie dzīvnieki, kas zina, kā skūpstīties”. Šķiet, ka viņš ir sapratis faktus nepareizi. Ierakstot “Google” atslēgvārdus “dzīvnieki skūpstās”, var iegūt miljoniem rezultātu.

Arī dabā var atrast daudz piemēru: aļņus, vāveres, kas salikuši kopā degunus, bruņurupučus, kas saskārušies ar galvām. Daudzas sikspārņu sugas pat izmanto mēli, raksta Šerila Kiršenbauma grāmatā “The Science of Kissing: What Our Lips Are Telling Us”. Bet tā kā zinātnieki nevar precīzi noteikt dzīvnieku skūpstu emocionālo nozīmi, mēs nevaram pieņemt, ka viņi to dara tādu pašu iemeslu dēļ kā mēs, vēsta laikraksts “Discover”.

Tā kā vairošanās prasa zināmu tuvumu, skūpstīšanās visās tās dažādajās formās var palīdzēt nodrošināt sugas izdzīvošanu, tāpēc portāls LA.LV piedāvā ielūkoties, kā skūpstās dažādi dzīvnieki.