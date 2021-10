"Lidl" neprāts Latvijā! Pie jaunajiem veikaliem veidojas milzīgas pircēju rindas

"Lidl" neprāts Latvijā! Pie jaunajiem veikaliem veidojas milzīgas pircēju rindas







Veikalu “Lidl” atklāšana ceturtdienas rītā izraisījusi lielu iedzīvotāju interesi un pirmie cilvēki pie vairākām tirdzniecības vietām rindās sāka stāties jau vairāk nekā stundu pirms veikalu atvēršanas plkst.8, novēroja aģentūra LETA.

Pie “Lidl” veikala Rīgā, Sergeja Eizenšteina ielā, apmēram 20 cilvēku rinda bija izveidojusies jau ap plkst.7, bet neilgi pirms plkst.8 veikala atklāšanu gaidīja jau aptuveni 100 iedzīvotāju.

Līdzīga situācija novērojama arī pie veikala Rīgā, Anniņmuižas bulvārī – šeit pirmie veikala atvēršanas interesenti bija sākuši pulcēties vēl pirms plkst.7. Neilgi pirms plkst.8 rindā stāvēja vairāk nekā 100 cilvēku.

Savukārt pie veikala Rīgā, Dzelzavas ielā rindā stāvēja vairāk nekā 100 cilvēku arī jau pēc oficiālās veikala atklāšanas ap plkst.8.30. Tikmēr pie veikala Augusta Deglava ielā neilgi pirms plkst.9 rindā bija pulcējušies aptuveni 50 sanākušie.

Kā novēroja aģentūra LETA, pie visiem šiem veikaliem novietotas barjeras rindu regulēšanai un kārtību uzrauga arī vairāki “Lidl” darbinieki. Rindās stāvošajiem iedzīvotājiem pārsvarā ir sejas maskas, tomēr, ja tādu nav, aizrādīts par to neesamību netiek. Iedzīvotāji cenšas ievērot distanci, stāvot atzīmētos divus metrus viens no otra. Apmeklētājiem pie ieejas katram tiek iedoti iepirkuma ratiņi, kuri, iznākot no veikala, tiek nodezinficēti pirms “Lidl” darbinieks tos nodod nākamajam pircējam. Rindās pārsvarā stāv vecāka gada gājuma cilvēki.

Pie veikaliem Sergeja Eizenšteina ielā, Anniņmuižas bulvārī un Dzelzavas ielā aģentūra LETA novēroja gan Valsts policijas, gan Rīgas pašvaldības policijas klāstesamību.

Lidl premiere Live! Pašlaik salikts nožogojums un iesaistīti VP spēki. Rindā ārpus veikala ap 100 #zolitūde pic.twitter.com/2wgUigOBlS — Volx2U (@Volx2U) October 7, 2021

Jau vēstīts, ka ceturtdien, 7.oktobrī, visā Latvijā tiks atklāti kopumā 15 mazumtirdzniecības tīkla “Lidl” veikali.

“Lidl Latvija” valdes priekšsēdētājs Jākobs Jozefsons iepriekš norādīja, ka tirgotājs ievēros visas valstī noteiktās Covid-19 epidemioloģiskās drošības prasības. Ārpusē pie visiem veikaliem rindu regulēšanai novietotas barjeras, kā arī uzkrāsotas divu metru atzīmes distances ievērošanai. Tāpat pie katra veikala atvēršanas dienā būs 15 “Lidl” darbinieki, kas regulēs kārtības ievērošanu rindās tikai veikala ārpusē. Pēc Jozefsona teiktā, ja būs nepieciešams, šādi cilvēki pie veikaliem atradīsies arī citās dienās, nevis tikai atklāšanas dienā.

Jozefsons arī atzina – lai arī situācija ar Covid-19 izplatību Latvijā pašreiz nav tā labākā, apstākļi tik un tā ir citi nekā gada sākumā, kad sākotnēji bija iecerēta veikalu atklāšana. Viņš norādīja, ka tobrīd nebija tika plaši pieejamas vakcinācijas pret Covid-19 iespējas, un pašreiz, kad valstī vakcinēti teju 50% iedzīvotāju, uzņēmuma ieskatā veikalus varētu atklāt.

Biju pavērot Lidl atklāšanu. Nu feins kultūras pasākums, varēja redzēt, ka cilvēki nocietušies. Mūzika skan, aplausi, countdown. Viss kā pienākas 😁 Iekšā gan negājām, ņemot vērā, kas tagad ar covid darās. pic.twitter.com/No6vkwhG4l — 🏳️‍🌈pilnīgi ok Kate (@neadekvaata) October 7, 2021

“Lidl Latvija” nepieprasa saviem darbiniekiem obligātu vakcināciju pret Covid-19, tomēr, pēc Jozefsona teiktā, tirgotājs cenšoties mudināt to darīt. Vienlaikus viņš nevarēja pateikt, cik daudz darbinieku pašreiz ir vakcinēti.

Kompānija “Lidl Latvija” reģistrēta 2016.gada oktobrī, un tās pamatkapitāls ir 251,5 miljoni eiro, liecina “Firmas.lv” informācija. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Vācijas “C E – Beteiligungs-GmbH”.

“Lidl Latvija” pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2020.gada 1.marta līdz šā gada 28.februārim, strādāja ar 722 955 eiro apgrozījumu, savukārt kompānijas zaudējumi bija 51,59 miljoni eiro, liecina “Firmas.lv” informācija.