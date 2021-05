TV muzikālā šova "Balss maskā" fināls

FOTO, VIDEO. Muzikālajā šovā "Balss Maskā" triumfē Baltais Vilks: kura Latvijas slavenība tā bija?







Svētdien, 9. maijā, kanālā TV3 un televīzijā Go3 noslēdzās šovs “Balss Maskā”. Finālā par uzvaru cīnījās trīs maskas – Fēnikss, Saules Meita un Baltais Vilks. Pēc skatītāju balsojuma par šova 2. sezonas uzvarētāju kļuva Baltais Vilks, kura lomā bija iejuties aktieris Gints Andžāns, 2. vietu ieguva Saules Meita jeb dziedātāja Anmary, 3. vietā ierindojās Fēnikss, zem kura slēpās mūziķe Aija Vītoliņa.

Šova “Balss Maskā” finālu atklāja Saules Meita, izpildot Miča Lī dziesmu The Impossible Dream no mūzikla “Man of La Mancha”, pēc kā detektīvi minēja, ka zem maskas varētu slēpties dziedātāja – Antra Stafecka, Kristīne Kārkle – Kalniņa vai Ilga Reizniece. Kā nākamais uz skatuves kāpa Baltais Vilks, kurš izpildīja leģendāro dziesmu “Circle of Life” no animācijas filmas “Karalis Lauva”, detektīvi sprieda, ka zem maskas varētu būt aktieris Gints Andžāns, Emīls Kivlenieks, Kārlis Arnolds Avots vai TV personība Renārs Zeltiņš. Savukārt Fēnikss izpildīja āriju “Habanera” no operas “Karmena” – detektīvi bija teju vienisprātis, sakot, ka tā ir Aija Vītloliņa, tomēr Krivenchy savu balsi atdeva par mūziķi Zelmu Jēgeri. Pēc skatītāju balsojuma īsi pirms superfināla no spēles izstājās Fēnikss. Zem ugunīgākās maskas šovā slēpās dziedātāja Aija Vītoliņa.

Superfinālā Saules Meita izpildīja šovā jau dzirdēto dziesmu – āfrikāņu izpildītājas Mirjamas Makebas neparasto dziesmu “The Click song”, savukārt Baltais Vilks radīja īstu ballīti uz skatuves ar JP Cooper dziesmu “September”. Pēc skatītāju balsojuma par uzvarētāju šovā kļuva enerģiskais Baltais Vilks jeb aktieris Gints Andžāns, kurš ik nedēļu priecēja skatītājus ar košiem, dejiskiem un aizraujošiem priekšnesumiem. Baltais Vilks šova garumā ir bijis arī skatītāju iemīļotākā maska, izpelnoties šo titulu deviņu nedēļu garumā simpātiju balsojumā.

Baltais Vilks stāsta par to, kā juties, kad izdzirdējis savu vārdu minējumu vidū: “Es mazliet noraustījos pirmajā reizē, kad izdzirdēju savu vārdu. Bet visinteresantāk bija šovakar, jo Samanta vairākas reizes teica, ka viņa mani tiešām nepazīst, taču viņa ir vienīgā no detektīviem, ar kuru es esmu bijis kopā uz skatuves! Un kad viņa teica, ka viņa gandrīz gadu nav bijusi teātrī, es gandrīz pacēlu roku, lai pateiktu, ka es arī!”

Baibu samulsināja fakts, ka pavedienos bija minēts, ka Baltais Vilks ir dzimis Rīgā. Gints atklāja, ka pirmos četrus gadus viņš ir pavadījis Mežaparkā, taču tikai pēc tam pārvācies uz Madonu. Baiba jokoja pretim, ka “Wikipedia” melo, jo tur par šo faktu nekas nav teikts un tādēļ šis pavediens ir licies ļoti maldinošs.

Savukārt zem Saules Meitas maskas slēpās dziedātāja Anmary jeb Linda Dinsberga.

“Patiesībā, es esmu ārkārtīgi pateicīga par šo iespēju, jo es dziedāju visu, kas man patīk, es beidzot dziedātāju tā, kā man gribas, to, ko man gribas, kur mani neviens neierobežo. Liels paldies šova muzikālajam producentam Mārcim Auziņam un vokālajai konsultantei Karīnai Tropai, kuri mani atbalstīja repertuāra izvēlē!” iespaidos par dalību šovā dalījās dziedātāja.

Detektīvus ieinteresēja pavediens par fiziku un visumu, Anmary skaidroja, ka viņas pēdējo gadu aizraušanās ir kvantu fizika un zinātne: “Es esmu tajā ļoti dziļi iekšā, es par šīm lietām varētu daudz un dikti runāt, tur būtu jātaisa vēl viens raidījums. Bet mēs ejam diezgan tālu šobrīd – ir daudz atklājumu”.

Krivenchy slavēja Anmary par grupas “Singapūras Satīns” dziesmas “Piededzini man” izpildījumu: “Es gribēju izteikt Tev komplimentus par to, ka tu perfekti noskaitīji šo dziesmu. Ir cilvēki, kas to dzied gluži kā citu dziesmu, bet tu katru uzsvaru, katru vārdu noskaitīji pilnīgi pareizi un man bija liels prieks dzirdēt šādu dziesmas interpretāciju no Tevis”. Anmary atbildēja, ka tā bijusi lielākā baža, jo “skaitot” ir visvieglāk atpazīt balsi.

Šova finālā piedalījās arī viesmākslinieki – dziedātāja Patrisha, kura izpildīja hitu “Daudz par daudz”, taču Vakara Zvaigžņu statusā iejutās grupa Singapūras Satīns. Grupa izpildīja slavenās puišu grupas Backstreet boys dziesmu “I want it that way”.

Paldies šova skatītājiem, kuri sezonas garumā neatlaidīgi piedalījās noslēpumainākajā un aizraujošākajā minēšanas spēlē šova “Balss Maskā 2. sezonā!

