Lidostas parasti ir sinonīms stresam: garas drošības līnijas, aizkavēšanās un neprātīgi skrējieni uz izlidošanas vārtiem. Bet viena Taizemes lidosta liek apkaunot regulārus ceļojumu centrus.

Samui starptautiskā lidosta gleznainajā Koh Samui salā Taizemē gandrīz pilnībā atrodas ārpus telpām.

Ar saviem tropiskajiem dārziem, dīķiem un brīvdabas gājēju celiņiem tā vairāk šķiet kā grezns kūrorts, turklāt tur var malkot neierobežotu daudzumu pinakoladas, nevis ķert stresu rosīgos terminālos.

Rekolekcijām līdzīgā lidosta ir pat nodēvēta par “visskaistāko pasaulē”, un ir viegli saprast, kāpēc.

Lidosta nomainījusi slēgot terminālus un skarbo dienasgaismas apgaismojumu pret šūpolēm, no kurām paveras skats uz skrejceļu, pret mauriņā izliktiem sēžammaisiem un zaļumiem piepildītām upēm.

“Tas ir kā galamērķis pats par sevi”

Kāda tūriste, ceļojot tikai ar mugursomu pa Taizemi, izdevumam komentējusi: “Nav labāka veida, kā nosvinēt kārtīgu atvaļinājumu, kā izlidojot no Samui lidostas. Pelēko krēslu rindas un piesmakušo uzgaidāmo zonu vietā šķiet, ka atrodaties luksusa viesnīcas teritorijā. Tas ir galamērķis pats par sevi.”

“Jūs varat atpūsties saulē, laiskojoties uz pupu maisiem, un izlidošanas atpūtas telpa izskatās kā bārs. Ir daudz iespēju iekost taizemiešu ēdienus un nopirkt suvenīrus. Vienīgais trūkums ir tas, ka tas padara tropiskās salas atstāšanu daudz grūtāku.”

Samui starptautiskā lidosta, ko 1989. gadā atklāja Bangkok Airways, piedāvā iekšzemes lidojumus, galvenokārt savienojumus ar Bangkoku.

Influenceris @thesamtyler dalījies TikTok ar saviem iespaidiem, pasludinot to par “vienu no unikālākajām lidostām pasaulē”: “Jūs tur atradīsit apbrīnojamas, mazas kafejnīcas un šos pupu maisus, kur var vienkārši apsēsties, atpūsties un relaksēties. Un, ja ar to nepietiek, viņiem ir arī šūpoles, upe un daudz dabas.”

Ja pastaigājaties pa lidostu, Sems min, ka atradīsit SPA, kur varēsiet saņemt masāžu, lai mazinātu pirmslidojuma stresu.

Netālu no iekāpšanas zonas viņš norāda uz “pieklājības stūrīti”, kurā var sev paņemt bezmaksas dzērienus un uzkodas. Kad pienācis laiks iekāpt, jums nebūs jākāpj piesmakušā autobusā vai vilcienā uz termināli. Sems ielec zirga pajūgā un dodas uz lidmašīnu.

Citā videoklipā TikToker @loretoportulas saka: “Šī, iespējams, ir trakākā lidostas atpūtas telpa, kurā esmu bijis visā savā dzīvē. Kad esat izgājis apsardzi, viss kļūst arvien labāks. Tas vairāk šķiet kā parks, nevis lidosta”.

This is Koh Samui airport—quite possibly the coolest airport in the world. After check-in, instead of waiting in crowded lounges or stuffy rooms, you relax in a charming outdoor space with quaint restaurants, shopping galleries, and an easy-going vibe. This is exactly how… pic.twitter.com/3DJLlsGBqi

The Samui International Airport has won multiple awards for its design

The best thing about the airport building is …. the absence of it

There is no building. Just a bunch of shops and a immigration counter beside the runway

You can walk/drive in. No boundary walls pic.twitter.com/SIKU2q6v00

— Arnav Gupta (@championswimmer) December 28, 2023