FOTO. Virs galvas sarkanas debesis. Neticami skati no mežonīgajiem ugunsgrēkiem Kalifornijā

ASV Kalifornijas štata ziemeļdaļā Bjūtas apgabalā meža ugunsgrēkā dzīvību zaudējuši trīs cilvēki, pavēstīja amatpersonas, vienlaikus ugunsdzēsēji pavalstī turpina cīnīties ar vairāk nekā diviem desmitiem lielu ugunsgrēku.

Kā pavēstīja Kalifornijas ugunsdzēsības dienests, aptuveni 14 000 ugunsdzēsēju turpina cīnīties ar 28 lieliem meža ugunsgrēkiem.

Bjūtas apgabalā ugunsgrēki izraisījušies netālu no Paradaizas pilsētas, kas teju pilnībā tika iznīcināta ugunsgrēkā 2018.gada novembrī. Toreiz dzīvību zaudēja 85 cilvēki, bet desmiti tūkstoši palika bez pajumtes.

No, those images are NOT Photoshop color tinted. It is that bad.#CaliforniaFires pic.twitter.com/ouEWj32Aqs

— Ed Boon (@noobde) September 10, 2020