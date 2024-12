Ukrainas prezidents Zelenskis ieradies Romā

FOTO. Zelenskis atklāj, vai vēl kādreiz vēlētos kļūt par komiķi un vai to… spētu Ieteikt







Ukrainas prezidents Volodimirs Zeļenskis pieļauj, ka nākotnē varētu atgriezties šovbiznesā un atkal varētu kļūt par komiķi. Ar šādu atzīšanos viņš nāca klajā sarunā ar franču izdevuma Le Parisien žurnālistiem.

Reklāma Reklāma

Valsts vadītājam tika jautāts, vai viņš kādreiz atkal spēs uz skatuves smieties, stāstīt jokus un parodēt kādu, kā tas bija agrāk. Zelenskis šo jautājumu nosauca par atbilstošu, taču atzina, ka uz to ir grūti atbildēt.

“Godīgi sakot, es nezinu. Manuprāt, tas ir ļoti atkarīgs no tā, kāds cilvēks ir iekšā. Un es nezinu, kas ir manī, jo šis karš skar mūs visus. Un, ja es nepazaudēšu to, kas bijis iekšā, tad, kas zina, varbūt, bet to ir ļoti grūti pateikt,” atbildēja Zelenskis.

Viņam arī tika jautāts, ko viņš agrāk būtu darījis savādāk, ņemot vērā trīs gadu pilna mēroga kara pieredzi, zinot notikumu gaitu šajā karā.

“Tā pateikt ir ļoti grūti. Ziniet, kara sākums nebija atkarīgs no mums. Mums uzbruka. Šis jautājums noteikti nav man, bet tiem, kas karu sāka. Vai viss varēja būt citādi? Jā, 100%, es pieņemu lēmumus katru dienu, un dažreiz desmitiem lēmumu, vairums šo lēmumu ir pareizi,” sacīja Zelenskis. Prezidents gan arī piebilda, ka saprot, kādos gadījumos varēja spert citus soļus, taču laiku nevar pagriezt atpakaļ.

Zelenskim arī jautāja, ko viņš darīs pēc kara. Zelenskis sacīja, ka viņam ir daudz plānu. “To, ko cilvēki dara katru dienu, kad nav kara,” sacīja prezidents. Viņš teica, ka pievērsīs uzmanību bērniem, ģimenei, vecākiem. “Sēdēt un runāt. Spēlēt futbolu ar dēlu. Vairāk runāt ar meitu par viņas universitāti. Ar sievu doties ceļot. Daudzas lietas,” sacīja Zelenskis.

Tajā pašā laikā viņš teica, ka ļoti vēlētos kopā ar ģimeni aiziet uz kinoteātri uz kādu ģimenes filmu. “Tiesa, esmu tik noguris, ka varētu tur aizmigt. Bet pats fakts,” piebilda Zelenskis. Prezidents precizēja, ka vēlētos apmeklēt kinoteātri bez apsargiem un nopirkt popkornu.











































Zelenskis apmeklē fronti pie Bahmutas

























V. Zelenska kāzu 19.gadadiena





























Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska ģimene