Franciju apsēdušas gultas blaktis – tās rāpo gan kinoteātros, gan lidostā un Parīzes metro

Francijas prezidenta Emanuela Makrona pārstāvētā centriskā partija “Renesanse” gatavos likumprojektu, lai cīnītos pret gultas blakšu izplatību, kas satrauksi sabiedrību.

Pēdējo nedēļu laikā Francijā cilvēki publicējuši sociālajos medijos daudzus video un fotogrāfijas, kurās gultas blaktis redzamas sabiedriskās vietās, tai skaitā kinoteātros, lidostā, vilcienos un Parīzes metro.

“Renesanse” frakcijas vadītājs Francijas Nacionālajā asamblejā Silvāns Maijārs pavēstīja, ka decembra sākumā būs gatavs starppartiju dokuments, lai apkarotu gultas blakšu radīto postu. Viņš paziņoja, ka prezidenta partija un tās sabiedrotie ir nolēmuši šo tematu padarīt par prioritāti, un aicināja labējo un kreiso opozīciju nākt klajā ar priekšlikumiem likumprojekta tekstam.

Tikmēr Francijas veselības ministrs Oreljāns Ruso intervijā radio uzsvēra, ka blakšu jautājumā nav pamata vispārējai panikai. “Mūs nav pārpludinājušas gultas blaktis,” sacīja ministrs.

“Mani uztrauc tas, lai cilvēkus neapkrāptu firmas, kas liek viņiem maksāt 2000 vai 3000 eiro” par blakšu iznīdēšanu, viņš piebilda.

Gultas blaktis, kas līdz 20.gadsimta 50.gadiem bija gandrīz izzudušas no ikdienas dzīves, pēdējās desmitgadēs atkal ir kļuvušas par problēmu, kas galvenokārt skaidrojams ar lielāku iedzīvotāju blīvumu un aktīvāku ceļošanu.

Tiek uzskatīts, ka desmitā daļa Francijas mājsaimniecību pēdējo gadu laikā ir saskārušās ar gultas blaktīm. Tādos gadījumos parasti nākas izsaukt kaitēkļu apkarotājus, kas izmaksā vairākus simtus eiro, un bieži vien šīs procedūra ir jāatkārto.

