Ukrainai tiek veikti dažādi ziedojumi – pārtika, sadzīves preces, apģērbs, medikamenti, dažāda veida tehnika. Izrādās, ļoti noderīgi ir arī skūteri – kāds ir to pielietojums un nozīme frontē?

Ar skūteriem piebrauc 200-250 metru tuvumā pie pretinieka robežas, pievedot tiem, kas ir frontē, pārtiku un munīciju, ekipējumu, un tūlīt ātri aizbrauc. Tā TV24 raidījumam “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” ziedojumu nozīmi skaidroja Elmārs Pļaviņš, NBS Vecākais eksperts starptautiskās militāri reliģiskās sadarbības jautājumos.

“Viens no šādiem Latvijas ziedotiem skūteriem reiz izglāba kādam ukraiņu karavīram dzīvību! Puisis šobrīd ārstējas Kijivā, lai gan viņa biedri diemžēl gāja bojā.” Pļaviņš stāsta, ka krievu drons no gaisa devis signālu tankam par cilvēkiem un zemes; tanks tad mēģināja pēc lokācijas nomedīt viņus un šo skūteristu. Lai arī ar ievainojumiem no šāviņiem, tomēr ukraiņu karavīram ar skūteri izdevās aizbēgt. “Šis nav vienīgais šāds gadījums turklāt.”

Vēl ar skūteri var piebraukt tuvu vajadzīgajām pozīcijām, palaist dronu un aizbraukt klusi projām, saka Pļaviņš, norādot, ka skūteri ir ļoti labs operatīvais aprīkojums priekš tiem, kas ir frontē.