Lelde Veinberga, TV24

Šobrīd rindā uz sociālās aprūpes namiem Rīgā jāgaida aptuveni 3-6 mēneši, TV24 raidījumā “Ziņu TOP. Rīga runā” atklāj Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Juris Radzevičs (GKR).

Kā norāda Rīgas domes deputāts, gaidīšanas laiks atkarīgs no situācijas – vai klients vēlas konkrētā aprūpes namā mitināties, kā arī no veselība stāvokļa un vajadzībām. “Lai atvieglotu šo rindu mums ir arī līgumorganizācijas ārpus Rīgas, ir iespēja citur būt. Protams, arī kāda aprūpe personai ir vajadzīga. Piemēram, persona ir ar nopietnu demenci, tad tas veido rindu. Uz mums papildus slodze ir arī tādēļ, ka daudzas mūsu kaimiņu pašvaldības ir atteikušās līdzfinansēt šo pakalpojumu, līdz ar to daudzi deklarējas Rīgā,” saka J. Radzevičs, norādot ka tas kalpo par iemeslu, kādēļ Rīga noveco, jo galvaspilsēta sociālās aprūpes pakalpojumus atmaksā un to cenšas izmantot arī citu pašvaldību iedzīvotāji.

Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs aicina diskutēt par dzīvesvietas deklarēšanās jēgu un būtību, jo bieži vien tas tiekot izmantots kā instruments piekļūšanai sociālajiem vai izglītības pakalpojumiem.

