AK dzīvojošajiem Latvijas pilsoņiem šogad ir obligāti jāpiesaka sevi un savi nepilngadīgie bērni jaunajam uzturēšanās statusam. Foto: Ivar Marc/SHUTTERSTOCK

Šomēnes 31. janvārī gaidāma Apvienotās Karalistes (AK) formāla izstāšanās no Eiropas Savienības (ES) un pārejas perioda sākšanās, kas nozīmē, ka īstā izstāšanās un reālas izmaiņas vēl tikai priekšā. Ilgā neskaidrība ir radījusi visdažādākās baumas un pārpratumus, turklāt panika ar dažu mediju palīdzību pat tiek veicināta.

Iespējams, ka tieši no krievvalodīgās kopienas nākusī informācija radījusi daudzus pārpratumus. Runā, ka kādā brīdī visus “metīs ārā”, ka Latvijas pilsoņiem steidzami nepieciešams kārtot darba atļaujas, lai turpinātu strādāt AK, ka radiem vajadzēs vīzas, lai brauktu ciemos. Veikli darboņi tirgo visu, ko vien var, pat reģistrāciju jaunajam pastāvīgā iedzīvotāja statusam (angliski – “settled” vai “pre-settled”), ko var patstāvīgi veikt pilnīgi par brīvu.

Šajā rakstā būs runa tikai par Latvijas pilsoņiem, jo Latvijas nepilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem noteikumi ir citādi.

Kas tad notiek 31. janvārī?

31. janvāra naktī notiks formālā izstāšanās no ES, kas nozīmē, ka sāksies pārejas periods. Vienkāršākiem vārdiem runājot, gatavošanās uz īsto izstāšanos, kad AK tiešām atstās ES. To, cik ilgi turpināsies pārejas periods, vēl neviens nezina, taču ātrākais iespējamais izstāšanās datums ir šī gada 31. decembris.

Taču, ja izdosies vienoties ar ES, tad laika ir vēl vairāk – līdz pat 2021. gada jūnijam vai pat vēl ilgāk. Mēs, Latvijas pilsoņi, joprojām varēsim brīvi pārvietoties pēc sirds patikas līdz pat pārejas perioda beigām, tas ir, 31. decembrim vai vēlāk, bet to lems ES un AK divpusējās sarunās. Kamēr pārejas periods nav beidzies, tikmēr varam gan braukt ciemos, gan pārvākties uz dzīvi AK, gan strādāt. Varam sūtīt paciņas radiem bez muitas maksāšanas, braukt iepirkties vienā vai otrā virzienā. Viss tieši tāpat, kā dodoties uz citām ES valstīm.

Daži britu darba devēji un mājokļu izīrētāji ir pārcentušies un sākuši prasīt pierādījumus uzturēšanās statusam, taču pagaidām šāda prasība nav īsti likumīga, un prasītājiem var ieteikt palasīt oficiālo informāciju valdības saitē www.gov.uk. Vietējo izīrētāju asociācija “Residential Landlords Association” (“RLA”), kas pārstāv mājokļu īpašniekus, jau paudusi bažas, ka britu valdība nepietiekami izskaidro situāciju. “ES pilsoņiem ir tiesības īrēt, taču daži izīrētāji nezina likumu. Dažiem pat nav ne jausmas, kuras valstis atrodas ES sastāvā,” komentē “RLA” direktors Deivids Smits.

Pēc pārejas perioda beigām brīvā kustība beigsies. Ciemos vai tūrisma braucienā varēsim doties, taču pārvākties uz dzīvi un strādāt AK vairs nebūs tik vienkārši. Nāksies arī sekot tam, kāda ir līdzi vesto vai sūtīto jauno preču vērtība, jo būs jāmaksā muita un PVN. Tādēļ tiem, kuri plānojuši pārvākties no vienas valsts uz otru, tas būtu jādara šogad.

Nevajadzēs ne vīzas, ne darbatļaujas

Vai Latvijas pilsoņiem, dodoties uz Apvienoto Karalisti, vajadzēs vīzas? Nē, nevajadzēs. Ne tagad, ne vēlāk, vismaz tā saka oficiālie avoti.

Vai Latvijas pilsoņiem būs nepieciešamas darba atļaujas? Nē, ne pašlaik, un arī pārejas perioda laikā nevajag. Tiem, kuri ieradīsies valstī pēc īstās izstāšanās, visticamāk, darba atļaujas vajadzēs. Taču – uzmanību! – tiem, kuri tajā brīdī atradīsies AK un būs nokārtojuši jauno rezidenta statusu, nekādas atļaujas nevajadzēs.

Kas ir “settled” statuss?

“Nu, nevajag tak nekādas atļaujas ES pilsoņiem! To britu Iekšlietu ministrijas (Home Office) dokumentu bija kādreiz jādabū, bet vēlāk izrādījās, ka no AK puses tas bija nelikumīgi!” raksta kāda sašutusi latviete sociālā tīkla “Facebook” diskusijā. Taču ieraksta autorei nav taisnība – AK oficiālajā lapā tieši bija uzsvērts, ka “Permanent residence card” eiropiešiem nav nepieciešama, taču tie, kuri ne visai labi saprot angliski, to nelasīja un paļāvās uz veiklajiem darboņiem, kas par šīs – patiesībā nevajadzīgās – kartes kārtošanu prasīja vairākus simtus mārciņu.

“Settled” – rezidenta – statuss tiek piešķirts tiem, kuri AK ir nodzīvojuši piecus un vairāk gadus, bet “pre-settled” – pirmsrezidenta – tiem, kuri mazāk par pieciem gadiem. Ja vien cītīgi maksāti nodokļi, tad šo jauno statusu iegūt ir pavisam viegli un ātri. Nekādu karšu vai zīmogu pasē nav, informācija par statusu ir atrodama tiešsaistē.

Tiem, kas pērn pieteicās laikus, statusu piešķīra pāris dienu laikā, bet tautieši zina stāstīt, ka pašlaik atbilde esot jāgaida pat mēnešiem ilgi, tādēļ īpaši kavēties ar pieteikšanos nevajadzētu. Pagājušā gada novembra beigās jauno rezidenta statusu bija ieguvuši jau 79 500 Latvijas pilsoņu (no apmēram 117 000). Lai pieteikumu noraidītu, ir jābūt ļoti nopietnam iemeslam, piemēram, nepietiek pierādījumu tam, ka cilvēks atrodas valstī vai ir krimināla sodāmība, ko cenšas noklusēt.

Kas notiks ar tiem, kuriem jaunā statusa nebūs? Pavisam vienkārši – uz tiem attieksies jaunie imigrācijas nosacījumi. Briti nav vēl izlēmuši, kādi tieši tie būs, taču jau tagad skaidrs, ka ierobežojumu būs daudz. Precīzi noteikumi vēl nav zināmi, jo jaunais parlaments tika ievēlēts tikai decembra vidū.

Tie eiropieši, kuri nebūs sakārtojuši dokumentus, no valsts tiks izraidīti. Ciemiņi un tūristi drīkstēs uzturēties trīs mēnešus bez vīzas, bet nu skaidrs jau, ka tas, kurš valstī aizķēries vairākus gadus, nav nekāds tūrists.

Vai autovadītāja apliecība jāmaina?

ES autovadītāja apliecība nav jāmaina. Tāpat kādu laiku turpinās darboties EHIC kartes (ES veselības apdrošināšana, Latvijā saukta par EVAK), iespējams, ka tās nemaz neatcels.

Brīdī, kad AK pilnībā izstāsies, sāks darboties ar trešajām valstīm spēkā esošie muitas noteikumi, kas nozīmē, ka, piemēram, lidmašīnas bagāžā vairs nevarēs vest neierobežotu daudzumu dāvanu bez muitas maksāšanas. Taču precīzi par plānotajām izmaiņām būs zināms vēlāk, tad, kad beidzot AK un ES starpā būs panākta vienošanās par izstāšanās noteikumiem.

Vienīgais, kas šobrīd ir zināms pilnīgi droši, ir tas, ka AK no ES izstāsies, un AK dzīvojošajiem Latvijas pilsoņiem ir obligāti jāpiesakās jaunajam statusam, neaizmirstot, ka jāpiesaka arī nepilngadīgie bērni, ja viņiem nav britu pilsonības.

UZZIŅA

Informācija ES pilsoņiem Apvienotajā Karalistē

Britu valdības oficiālā mājaslapa par izmaiņām saistībā ar breksitu: https://www.gov.uk/brexit

Būtiskākās informācijas tulkojums latviski: https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations.lv

Breksita sadaļa Latvijas Ārlietu ministrijas mājaslapā: https://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija/brexit-pilsonu-tiesibas