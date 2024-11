Foto: LETA

Gan sniegs, gan lietus, gan vējš – nākamnedēļ Latviju šķērsos vairākas nokrišņu zonas Ieteikt







Jaunās nedēļas sākumā valsts teritoriju šķērsos vairākas nokrišņu zonas, daudzviet valstī nesot lietu, otrdien vietām arī slapju sniegu, sniegu, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Laikapstākļus nedēļas sākumā noteiks plašs ciklons, laiks būs lielākoties mākoņains, tikai vietām debesis skaidrosies.

Latvijas Republikas proklamēšanas dienā vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem, rietumiem, naktī un no rīta brāzmās sasniedzot 15 līdz 18 metrus sekundē. Otrdien vējš pierims un pūtīs no dienvidu puses. Gaisa temperatūra gan nakts, gan dienas stundās būs +3…+8 grādu robežās, vien naktī uz otrdienu gaiss atdzisīs līdz 0…+3 grādiem.

Tālākajās dienās laika apstākļi saglabāsies līdzīgi – debesis klās bieza mākoņu sega un daudzviet valstī gaidāmi nokrišņi, lokāli izveidosies viena līdz trīs centimetrus bieza sniega sega.

Līdz nedēļas beigām vējš saglabāsies brāzmains. Laiks kļūs nedaudz vēsāks, nakts stundās vietām termometra stabiņš pazemināsies pat līdz -3 grādu atzīmei, un atsevišķos rajonos gaidāms slapjš sniegs, sniegs, tomēr noturīga sniega kārta vēl neizveidosies. Taču atsevišķos rajonos ceļi būs slideni.