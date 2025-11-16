Foto: SHUTTERSTOCK

Garšos teju visiem: ātrā medus kūkas recepte 0

Māra Lapsa / Latvijas Mediji
16:04, 16. novembris 2025
Receptes

Daudzi konditori atzīst – medus kūka ir viena no pieprasītākajām. Pagatavošana nav sarežģīta, arī nevajadz daudz sastāvdaļu, bet rezultāts ir pārsteidzošs. Šajā reizē – ātri pagatavojama kūka, kur cep vienu biskvītu, nevis atsevišķas kārtas.

Sastāvdaļas

Biskvītam:

200 g kviešu miltu

100 g sviesta
100 g cukura
80 g medus
3 olas
1 tējkarote sodas
šķipsniņa sāls

Pildījumam:

400 g skābā krējuma
2 ēdamkarotes pūdercu­kura

Pagatavošana

Gatavo biskvītu: katliņā uz mazas uguns kausē medu, pievieno sodu. Karsē, nepār­traukti maisot, līdz masa kļūst zeltaini brūna. Tad katliņu noceļ no plīts un pievieno sviestu. Rūpīgi samaisa un ļauj masai atdzist.

Ar mikseri saputo olas, cukuru un sāli. Puto aptuveni 5 minūtes. Pēc tam atdzisušo medus masu pievieno olu masai. Ar mikseri nedaudz saputo. Pievieno izsijātus miltus, rūpīgi samaisa. Gatavo masu lej uz plāts, kurā ieklāts cepampapīrs. Cep iepriekš uzkarsētā cepeš­krāsnī 180 oC aptuveni 7 minūtes.

Kad biskvīts izcepts, to sagriež tik platās plātnēs, cik vēlas.

Pildījumam skābo krējumu samaisa ar pūdercukuru. Masu vienmērīgi iesmērē starp plātnēm. Pēc tam kūku uz dažām stundām ievieto ledusskapī.

Der zināt!

Medus kūku var glabāt ledusskapī 3–4 dienas. Tā kļūs tikai garšīgāka.
Biskvīta mīklai jābūt mīkstai, bet ne lipīgai. Pārāk daudz miltu padarīs biskvītu cietu.
Jo plānāk izveltnē mīklu (ap 2 mm), jo garšīgāks būs biskvīts. Krēmam jābūt ne pārāk šķidram, ne pārāk biezam. Pārāk šķidrs iztek, pārāk biezs nesamitrina kārtas.
Nevajag žēlot krēmu – jo to vairāk ziež starp biskvīta kārtām, jo ātrāk un vienmērīgāk kūka kļūs mīksta.
Kūka jāatstāj ledusskapī vismaz uz 8–12 stundām.

