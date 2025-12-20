“Pasta svētku vilciens” 2025

VAS “Latvijas Pasta” un vilcienu pasažieru pārvadātāja “Vivi” organizētais “Pasta svētku vilciens” ar neparastu pieredzi pārsteidzis pasažierus, kuri šonedēļ devās maršrutā Rīga–Tukums–Rīga un Rīga–Aizkraukle–Rīga.

Latvijas iedzīvotājus, kuri pārvietojās ar vilcienu, vairākos reisos sagaidīja Ziemassvētku vecītis ar palīgu, lai kļūtu par ikkatra pasažiera svētku pavadoņiem. Abi tēli klātesošos aicināja kopīgi uzņemt momentfoto, baudīt karsto dzērienu, piparkūkas, iesaistīties dažādās aktivitātēs un iegādāties labdarības maratonam “Dod pieci!” veltīto pastmarku.

“Pasta svētku vilciens” ir divu valsts kapitālsabiedrību dāvinājums sabiedrībai, tāpēc Ziemassvētku tematikā izdekorētais vilciena vagons, kurā būs iespējams iekāpt vairākos maršrutos, turpinās kursēt Latvijā līdz 2025. gada nogalei.

