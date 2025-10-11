Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Pagatavo ko saldu! Magoņmaizītes, kas garšos gluži kā bērnībā 1

Māra Lapsa / Latvijas Mediji
Mājas Receptes

Mājās ceptas smalkmaizītes vienmēr pārspēj veikalā pirktās. Tas mirklis, kad tiek atvērtas cepeškrāsns durtiņas, lai izņemtu plāti ar izceptajām maizītēm, ir burvīgs. Tikko izņemtas no krāsns, siltas un mīkstas tās ir visgardākās.

Reklāma
Reklāma

Mīklai:

“Es esmu tev līdzās…” 5 pazīmes, ka tavi mīļie no aizsaules joprojām ir tuvumā un sargā
“Nesaprotu, kā var tā izturēties pret savu māti.” Raimonda Paula mazmeita emocionāli reaģē uz populārās kafejnīcas “Rasols” slēgšanu
TESTS. Vai spēj atpazīt koku pēc lapas? Paši attapīgākie iegūs vismaz 8 no 10 punktiem
Lasīt citas ziņas

500 g kviešu miltu
80 g cukura
80 g sviesta
2 olas
2 ēdamkarotes augu eļļas
14 g sausā rauga
250 ml piena
pustējkarote sāls

Pildījumam:

200 g magoņu sēkliņu
200 g cukura
180 g mīksta sviesta
1 ola pārziešanai

Pagatavošana

CITI ŠOBRĪD LASA
TOP 3 horoskopa zīmes, kas bez mīlestības nevar dzīvot: viņi iemīlas ļoti bieži
Apsveicam! Koris “Kamēr…” ceturto reizi izcīna Eiropas “Grand Prix” trofeju
Pensionārs 36 gados! Sabiedrības uzmanību piesaista savdabīga reklāma

Bļodiņā raugu sajauc ar 1 ēdamkaroti cukura un mazliet silta piena un atstāj uzbriest 10–15 minūtes. Lielā bļodā samaisa izkausētu sviestu, atlikušo pienu, eļļu, cukuru un olas. Pievieno aktivizēto raugu, miltus un sāli. Visu mīca, līdz mīkla nelīp pie rokām. Apsedz ar dvielīti un atstāj uzrūgt 30 minūtes. Kad mīkla uzrūgusi, to izveltnē plānu – jo plānāka mīkla, jo gardākas būs maizītes. Izrullēto mīklu noziež ar mīkstu sviestu, pārkaisa ar magoņu sēkliņām un cukuru. No vienas malas rullē ciet kā ruleti, tad sagriež aptuveni 2 cm biezās šķēlēs. Izveido smalkmaizīti, šķēlītes izvēršot un maliņas saspiežot apakšpusē. Kārto uz plāts, kurā ieklāts cepampapīrs. Maizītes pārziež ar sakultu olu. Ļauj vēl uzrūgt 10–15 minūtes.

Cep iepriekš uzkarsētā cepeškrāsnī 180 grādos 20–30 minūtes, līdz magoņmaizītes zeltaini brūnas.

Der zināt!

Pienam, sviestam un olām jābūt istabas temperatūras, tad produkti labāk sajaucas un veido viendabīgu mīklu.

Mīklai jābūt gludai un elastīgai. To mīca 8–10 minūtes, lai iedarbinātu lipekli, kas veido gaisīgu mīklas struktūru.

Ja mīklai pievieno pārāk daudz cukura, tas var palēnināt rauga darbību.
Pārcepšana smalkmaizītes padara sausas.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
Bērnības bufetes bulciņas – mīkstas, saldas un ar krēmīgu pildījumu
Receptes
Mīkstu magoņu un kanēļa bulciņu recepte – kā bērnībā pie vecmammas!
Receptes
No omītes zelta receptēm: karaliskās bulciņas ar cukuriņu un magonēm
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.