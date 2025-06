Gints Jegermanis: Tramps ir īpašs gadījums – viņam ANO ir “dadzis vienā vietā” Ieteikt







“Tagad situācija ir kardināli mainījusies. Amerikāņi jau laiku pa laikam signalizē, un Tramps ir īpašs gadījums – viņam šī starptautiskā organizācija [ANO], kā saka, ir dadzis vienā vietā,” tā TV24 raidījumā “Globuss” izteicās atvaļināts vēstnieks, bijušais diplomāts, vieslektors LU un Rīgas juridiskajā augstskolā Gints Jegermanis, diskutējot par ANO un Latvijas ievēlēšanu uz diviem gadiem ANO Drošības padomē.

“Kamēr tā pastāv, jo tur ir [ANO] Drošības padome un visādas sviras, tikmēr amerikāņi no tās neatteiksies,” turpināja sacīt Jegermanis. “Tur ir viena nianse. Gudri cilvēki saka un redzēsim, kas būs… Un Tramps sāka savu dekrētu ar lavīnu jau no pirmās dienas – 20.janvāra – un pavisam drīz izstājās no Pasaules Veselības organizācijas (PVO) un darīja vēl visādas citas lietas, kā arī prasīja, lai Valsts departaments veic analīzi, kādas vēl ir naidīgas organizācijas, proti, kas vēršas pret amerikāņu interesēm. Tas, ko es gribu teikt, – varbūt rudenī amerikāņi mums sagādās kādu dziļumbumbu, un vēl nezinām, kā tā sašūpos, ja būs kaut kāda reakcija uz starptautiskajām organizācijām kā tādām,” komentēja atvaļināts vēstnieks un bijušais diplomāts Jegermanis TV24 raidījumā “Globuss”.

Raidījuma turpinājumā Jegermanis vērsa uzmanību arī uz Ķīnu.

“Otra lieta ir Ķīna. Ķīna ir diezgan sparīgi iekarojusi dažādas pozīcijas. Tā saprata, ka krievi visu mēģina nojaukt, bet ķīnieši saka: pag, varbūt vajag izmantot šo… Viņi liek savus cilvēkus svarīgos posteņos, svarīgās institūcijās, lai noteiktu kaut kādus standartus. Un tā realitāte ir tāda – kad Latvija beigs pēc diviem gadiem šo savu [ANO] Drošības padomes stāstu, tad tas ANO būs pavisam cits tīģeris,” uzsvēra Jegermanis, runājot par Ķīnas aktivitātēm starptautiskajās organizācijās. “Amerikāņi varbūt lielā mērā šo organizāciju [ANO] ignorēs vai nu arī pieskatīs tik daudz, lai tā organizācija nevar kaitēt amerikāņiem,” piebilda viņš, kamēr ķīnieši mēģinās nostiprināt pozīcijas atbilstoši Ķīnas interesēm.

Jau vēstīts, ka Latvija ar 178 balsīm uz diviem gadiem – 2026. un 2027.gadu – ievēlēta Apvienoto Nāciju organizācijas Drošības padomē (ANO DP), ziņoja LETA šā gada 3.jūnijā. Lai Latvija kļūtu par padomes nepastāvīgo locekli, bija jāiegūst divu trešdaļu ANO dalībvalstu atbalstu.

Latvija kandidēja uz ievēlētā locekļa vietu ANO DP, un palika vienīgā kandidāte no Austrumeiropas grupas. Līdz 31.janvārim Latvija bija sāncensībā ar Melnkalni, taču Melnkalne nolēma atsaukt savu kandidatūru. Šogad vēlēšanās kandidēja Latvija no Austrumeiropas grupas, Kongo un Libērija no Āfrikas grupas, Kolumbija no Latīņamerikas un Karību jūras reģiona grupas un Bahreina no Āzijas un Klusā okeāna grupas.

