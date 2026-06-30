Glābiņš karstās naktīs: ģeniālas metodes, kā pāris minūtēs atvēsināt istabu bez kondicioniera 0

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Mājas Sadzīve

Vasaras karstumā pat nakts stundās gaisa temperatūra telpās var saglabāties augsta, tādējādi apgrūtinot miegu un atpūtu. Daudzi mēģina atdzesēt telpu ar kondicioniera vai ventilatora palīdzību, taču pastāv arī vienkāršāki veidi, kā to izdarīt bez elektrības un speciālas tehnikas.

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Uzņēmuma “BestHeating” vecākais apkures un ventilācijas eksperts Džons Louless iesaka izmantot parastu mitru dvieli vai palagu, raksta Express. Pietiek samērcēt audumu aukstā ūdenī un piekārt to pie atvērta loga. Kad siltais gaiss no āra plūst cauri mitrajai virsmai, notiek iztvaikošanas dzesēšanas process: daļa siltuma tiek absorbēta, ūdenim iztvaikojot, un istabā ieplūst vēsāks gaiss.

Tādējādi mitrais audums darbojas kā dabisks filtrs, kas pazemina temperatūru telpā. Tas ir īpaši noderīgi guļamistabā, kur sasmacis gaiss var traucēt iemigt.

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Šī metode neaizstās kondicionieri ekstremāla karstuma periodos, tomēr tā var kļūt par īstu glābiņu tiem, kam nav iespējas izmantot elektroierīces.

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