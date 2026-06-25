Foto: Ieva Lūka/LETA

Esi piesardzīgs! Ārsts brīdina par izplatītu kļūdu, ko daudzi pieļauj karstā laikā – tā pamatīgi kaitē veselībai 0

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LA.LV
18:46, 25. jūnijs 2026
Veselam Dzīvesveids

Karstajās vasaras dienās daudzi cenšas atvēsināties, velkot pēc iespējas mazāk apģērba mugurā. Taču neatliekamās palīdzības ārsts brīdina, ka šāds risinājums ne vienmēr ir labākā izvēle un dažos gadījumos var pat kaitēt veselībai.

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Kā raksta ārvalstu mediji, atrašanās tiešos saules staros ar atkailinātu ķermeni var veicināt vēl lielāku ķermeņa uzkaršanu. Bez apģērba āda saņem vairāk saules starojuma un sakarst ātrāk. Tāpēc speciālists iesaka karstā laikā izvēlēties vieglu, brīvu apģērbu no dabīgiem audumiem, kas pasargā no tiešiem saules stariem un vienlaikus palīdz organismam uzturēt normālu temperatūru.

Ārsts brīdina arī par vēl vienu populāru paņēmienu – strauju ielēkšanu aukstā ūdenī, lai ātri atvēsinātos. Pēkšņas temperatūras izmaiņas var izraisīt muskuļu spazmas un tā saukto aukstuma šoku. Šādā situācijā cilvēks var zaudēt kontroli pār savu ķermeni vai sākt rīstīties ar ūdeni. Īpaši bīstamas esot ūdenstilpes, kurās ūdens temperatūra ir zemāka par 15 grādiem.

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Speciālists iesaka ķermeni atvēsināt pakāpeniski. Viens no drošākajiem veidiem ir izmantot vēsus, mitrus dvieļus, liekot tos padusēs, uz muguras vai augšstilbiem. Tāpat palīdz arī vēsa ūdens izsmidzināšana uz ādas.

Tomēr arī šeit jāievēro mērenība. Pārāk strauja ķermeņa temperatūras samazināšana var traucēt organisma dabiskos termoregulācijas mehānismus un atsevišķos gadījumos pat izraisīt pārmērīgu atdzišanu.

Ārsts īpaši uzsver, ka karstuma dūriena pazīmes nedrīkst ignorēt. Ja cilvēkam kļūst slikti karstuma dēļ, svarīgi, lai tuvumā būtu kāds, kurš nepieciešamības gadījumā var izsaukt mediķus un uzraudzīt cietušā stāvokli līdz palīdzības ierašanās brīdim.

Karstuma dūriena simptomi var būt reibonis, nespēks, stipras galvassāpes, slikta dūša, apjukums un koordinācijas traucējumi. Ja parādās šādas pazīmes, nekavējoties jādodas ēnā vai vēsā telpā, jāsāk ķermeņa atvēsināšana un jāmeklē medicīniskā palīdzība.

Speciālisti atgādina, ka karstuma laikā svarīga ir ne tikai regulāra šķidruma uzņemšana, bet arī piesardzība, izvēloties veidus, kā atvēsināties. Tas, kas sākotnēji šķiet loģisks risinājums, dažkārt var radīt papildu riskus veselībai.

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