Aldis Gobzems Foto: Edijs Pālens/LETA

Gobzems un Sprūde atkal pievienojušies savai sākotnējai Saeimas frakcijai







Saeimas deputāti Aldis Gobzems (LK) un Karina Sprūde (LK) atkal ir pievienojušies savai sākotnējai Saeimas frakcijai, aģentūru LETA informēja “Neatkarīgo” (iepriekš “KPV LV”) Saeimas frakcijas priekšsēdētājs Māris Možvillo.

Gobzems aģentūrai LETA apstiprināja, ka kopā ar Sprūdi ir pievienojušies frakcijai “Neatkarīgie”, lai kopā politiskajā darbībā būtu spēcīgāki un efektīvāki. Politiķis arī prognozē, ka nākamnedēļ tikšot ievēlēts par frakcijas vadītāju, kas ļautu viņam šajā statusā nepieciešamības gadījumā doties pie Valsts prezidenta Egila Levita un piedalīties Saeimas Frakciju padomes sēdēs.

Kā skaidroja Možvillo, “Neatkarīgo” frakcija šodien uzņēma atpakaļ Gobzemu un Sprūdi ar vadmotīvu pulcēt kopā tos kolēģus, kuri joprojām vēlas izpildīt “KPV LV” 13.Saeimas vēlēšanu programmu, cik tas būs iespējams atlikušā gada laikā.

Mērķis ir atlikušajā parlamenta sasaukuma termiņā līdz 2022.gada rudenim izpildīt kaut daļu no “KPV LV” programmas, ko efektīvāk būs izdarīt ar lielākiem spēkiem, uzsvēra frakcijas vadītājs. To plānots darīt neatkarīgi no deputātu atšķirīgās partejiskās piederības, piebilda Možvillo.

Līdz ar šo pavērsienu “Neatkarīgo” frakcijā ir biedri no partijām “Par cilvēcīgu Latviju”, “Likums un kārtība” un topošās partijas “Republika”.