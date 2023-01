Atvaļinātais ģenerālleitnants Raimonds Graube. Foto: Anda Krauze

Graube atklāj, kas nepieciešams ukraiņiem plašu uzbrukuma operāciju realizēšanai Ieteikt







Rietumu piesolītās kājnieku kaujas mašīnas un vieglie tanki Ukrainai ir nepieciešami, taču plašu uzbrukuma operāciju realizēšanai ukraiņiem ir vajadzīgi arī smagie tanki, atzina bijušais Latvijas Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimonds Graube.

Francijas prezidents Emanuels Makrons gada sākumā apsolījis Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim Francijā ražotus vieglos tankus “AMX-10 RC”.

Vācija plāno nodot Ukrainai solītās kājnieku kaujas mašīnas “Marder” šī gada pirmajos trīs mēnešos. Tikmēr ASV plāno piegādāt Ukrainai kājnieku kaujas mašīnas “Bradley” un arī plāno apmācīt ukraiņus to izmantošanās.

Graube norādīja, ka būs ļoti no svara, kādā modernizācijas pakāpē būs ukraiņiem paredzētā tehnika, jo minētajiem modeļiem ir bijušas vairākas modernizācijas.

Pēdējām modernizācijām ir infrasarkanās nakts redzamība iekārtas, automātiskās mērķēšanas un komandvadības sistēmas, kas padara šo tehniku vēl efektīvāku.

“Protams, jebkura veida moderna kaujas kājnieka mašīna un vieglie tanki palīdzēs ukraiņiem, tomēr patlaban ir jārunā par ieročiem, kas nopietni spēj atbalstīt uzbrukumu un pārraut krievu aizsardzības sistēmas. Šādā brīdī smagā bruņutehnika ir ļoti nozīmīga.

Kājnieku kaujas mašīnas ir vajadzīgas un svarīgas, taču vienas pašas tās neatrisina tās lietas, kas, manuprāt, šobrīd būtu vajadzīgas Ukrainai, lai attīstītu plašas atbrīvošanas operācijas.

Vēlos uzsvērt, ka abi tehnikas veidi ir savstarpēji saistīti, kas nozīmē, ka kājnieku kaujas mašīnas parāda savu efektivitāti kombinācijā ar tankiem,” norādīja Graube.

Krievija karā izmanto visus savā rīcībā esošos jaunākos tankus, bet ukraiņiem nav rietumu paaudzes pēdējo tanku. Nav noliedzams, ka ir jomas, kurās rietumi iedevuši vislabākos ieročus, taču uzbrukuma ieroču sistēmās nav iedots labākais un ukraiņu rīcībā nav modernākie pēdējās paaudzes tanki.

Ja Rietumi uzskata, ka Krievija karo ar pēdējās paaudzes tankiem, tad būtu pareizi dot arī ukraiņiem pēdējās paaudzes tankus, norādīja eksperts.

Vienlaikus Graube ir optimistiski noskaņots un viņš uzskata, ka ir tikai laika jautājums par to, ka Rietumi nodos ukraiņiem smago bruņutehniku. To apliecinot arī nedēļas nogalē izskanējušās ziņas, ka Polija un Somija izskata iespējas ukraiņiem nodot tankus “Leopard”.

“Taču te atkal ir manis pieminētais jautājums par šādu tanku modernizācijas pakāpi. Vienlaikus nav noliedzams, ka daļa no tanku komponentēm ir saistītas ar valsts noslēpumu. Es šeit nedomāju nodevību, bet Rietumos negribētu, ka šādas tehnoloģijas kaujas laikā nokļūtu Krievijas rokās. Piemēram, raķešu artilērijas sistēmas “Himars” drošība ir daudz lielāka, jo to izmanto desmitiem kilometru attālumā no frontes līnijas,” uzsvēra Graube.