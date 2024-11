Publicitātes foto

Grasos pārdot dzīvokli. Esmu deklarēts citur, un tas nav mans vienīgais īpašums, tāpēc būs jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis. Bet esmu investējis dzīvoklī – speciāli pasūtīju virtuves iekārtu, istabām izgatavotas pielāgotas mēbeles, nomainītas durvis utt. Tas notika pirms vairāk nekā 10 gadiem, un nekādi pierādošie dokumenti nav saglabājušies. Vai varu apliecināt šos ieguldījumus, piemēram, ar mēbeļu fotogrāfijām? Varbūt mēbeles un durvis var pārdot kā kustamu mantu (atsevišķā līgumā no dzīvokļa pārdošanas līguma) un ienākums no to pārdošanas netiks aplikts ar nodokli? Jautā Gatis I.

Kā pierādīt ieguldījumus īpašumā

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu konsultanti apstiprina – pārdodot nekustamo īpašumu, jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis no kapitāla pieauguma 20% apmērā, ja likumā nav paredzēts nodokļa atbrīvojums.

Ienākumu no nekustamā īpašuma pārdošanas nosaka, no nekustamā īpašuma atsavināšanas cenas atņemot iegādes vērtību un nekustamajā īpašumā veikto ieguldījumu vērtību nekustamā īpašuma turēšanas laikā.

Ieguldījumi nekustamajā īpašumā jāapliecina ar samaksu apliecinošiem dokumentiem, piemēram, kvītīm, čekiem, maksājumu dokumentiem, kredītiestādes konta izrakstu, interneta bankas maksājuma uzdevumu.

Nosakot nekustamā īpašuma iegādes vērtību, cita veida apliecinājumi, piemēram, mēbeļu fotogrāfijas, nav ņemamas vērā.

Vai mēbeles var pārdot atsevišķi

Atbildot uz jautājumu, vai risinājums varētu būt mēbeļu un durvju pārdošana kā kustama manta atsevišķā līgumā, VID informē, ka nevar sniegt konsultācijas civiltiesisku darījumu kārtošanas jautājumos. Nodokļu normatīvie akti nenosaka un neierobežo civiltiesisku līgumu nosacījumus.

Attiecīgi nav aizliegts sastādīt savas virtuves iekārtas un citu mēbeļu pārdošanas līgumu.

Pārdodot personīgai lietošanai iegādātu mantu, nodoklis nav jāmaksā, ja tas nav saistīts ar pārdevēja saimniecisko darbību.

Likums Par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteic, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamajā ienākumā neietver un ar nodokli neapliek ienākumu no fiziskajai personai piederošas personīgai lietošanai paredzētas tādas kustamas lietas kā mēbeles, apģērbs un citas kustamas lietas atsavināšanas, izņemot ienākumu no pārdošanai izgatavotas vai iegādātas lietas (ķermeniskas vai bezķermeniskas) pārdošanas.

Ņem vērā!

Ar nodokli neapliekamie ienākumi, ja to kopējā summa pārsniedz 10 000 eiro gadā, ir jādeklarē.