Grupas “Dzelzs vilks” bundzinieka Mārča Judža vietā stājies kāds cits

Latviešu rokgrupa "Dzelzs vilks" aizvada sirsnīgu koncertu Siguldā

Kā zināms, pēc plašās rezonanses, ko izraisīja grupas “Dzelzs vilks” bundzinieka Mārča Judža sievas atklāsmes sociālajos tīklos, grupa paziņoja, ka uz laiku pātrauc sadarbību ar bundzinieku Mārci Judzi.

Taču jau Vecgada vakara koncertā grupas “Dzelzs vilks” sastāvu Latvijas 1. rokkafejnīcā papildināja Artis Orubs, viens no izcilākajiem Latvijas bundziniekiem.

Juris Kaukulis izdevumam “Privātā Dzīve” pastāstīja, ka pašlaik, kamēr nav skaidrs, kāds būs Judža ģimenes skandāla rezultāts, “Dzelzs vilks” nepieņems oficiālus lēmumus par jauna bundzinieka piesaisti.

Sadarbība ar A.Orubu plānota vien līdz pavasarim.

Jau vēstījām, ka grupa “Dzelzs vilks” savā “Facebook” profilā paziņoja: “Godājamie “Dzelzs vilka” draugi un Latvijas sabiedrība! Ņemot vērā publiski izskanējušās apsūdzības pret mūsu bundzinieku Mārci Judzi, darām zināmu savu nostāju, ko daudzi ir lūguši.”

“Saskaņā ar grupai pieejamo informāciju pret Mārci līdz šim vērstās apsūdzības viņa un sievas tiesvedībā tiesas ceļā ir atspēkotas un mēs uzticamies Latvijas tiesībsargājošu iestāžu lēmumiem, turpināsim to darīt vienmēr. Mūsu rīcībā arī nav informācijas, kas liecinātu, ka pret Mārci vērstajām apsūdzībām ir patiess pamats. Tomēr, ņemot vērā, ka tiesas process turpinās, esam pieņēmuši lēmumu pārtraukt sadarbību ar Mārci līdz apsūdzības pret viņu pilnībā atspēkojošam un nepārsūdzamam spriedumam vai kamēr tiks noskaidroti neapgāžami fakti, kas apliecina viņa nevainīgumu.

"Grupa kategoriski nosoda jebkādu vardarbību pret sievietēm un bērniem," grupa "Dzelzs Vilks" piebilda.





























































































































Savukārt Mārcis Judzis mazliet vēlāk publicēja ierakstu “Facebook”, paziņojot, ka aiziet no grupas uz visiem laikiem:

“Ardievu Vilks. Ar Jums kopā pavadīti 23 gadi – vairāk nekā ar maniem bērniem vai sievu. Tie ir bijuši lieliski gadi, mēs esam radījuši izcilus skaņdarbus, lieliskus koncertus un satriecošus video.

“Kopā esam guvuši visus iespējamos panākumus Latvijas mūzikā un vienkārši lieliski un radoši pavadījuši laiku. Šodien es no Jums atvados nevis pagaidām, bet uz visiem laikiem. Ar sievu Rūtu mēs tagad šķiramies de jure, un katrs nu izvēlas publiski izrīkoties pēc savas saprašanas par morāli, ētiku un attieksmi pret patiesību. It īpaši to pēdējo visi jūs Dzelzs Vilkā labi zināt, labāk nekā jebkurš cits.

Ar Rūtu mēs kaut kad, tā vai citādi izlīgsim, jo mums ir kopīgi bērni un bērniem ir vajadzīgs gan tēvs, gan arī māte. Karotāji var arī vienoties, bet ar nodevības organizētāju?

Mums paliks mūsu kopīgās dziesmas un paliekošais devums Latvijas kultūrai un mūsu zemei, bet tagad šķiet dzelzs ir kļuvis vairāk plastilīnam līdzīgs. Es neredzu kā tālāk kopā turpināt un katram mums savs ceļš. Mans ceļš mūzikā turpināsies. Ardievu un paldies par zivīm.”

Mārcis Judzis ieraksta noslēgumā izteica pateicību atbalstītājiem: "Esmu pateicīgs saviem atbalstītājiem un tiksimies atkal mūzikā."















