Latviešu grupa "Dzelzs vilks" aizvada krāšņu koncertu "Pallladium"

“Tagad, šķiet, dzelzs ir kļuvis vairāk plastilīnam līdzīgs” – Mārcis Judzis uz visiem laikiem pamet “Dzelzs vilku” Ieteikt







“Ardievu Vilks. Ar Jums kopā pavadīti 23 gadi – vairāk nekā ar maniem bērniem vai sievu. Tie ir bijuši lieliski gadi, mēs esam radījuši izcilus skaņdarbus, lieliskus koncertus un satriecošus video,” savu ierakstu “Facebook” sāk grupas bundzinieks Mārcis Judzis.

Viņš turpina: “Kopā esam guvuši visus iespējamos panākumus Latvijas mūzikā un vienkārši lieliski un radoši pavadījuši laiku. Šodien es no Jums atvados nevis pagaidām, bet uz visiem laikiem. Ar sievu Rūtu mēs tagad šķiramies de jure, un katrs nu izvēlas publiski izrīkoties pēc savas saprašanas par morāli, ētiku un attieksmi pret patiesību. It īpaši to pēdējo visi jūs Dzelzs Vilkā labi zināt, labāk nekā jebkurš cits.

Ar Rūtu mēs kaut kad, tā vai citādi izlīgsim, jo mums ir kopīgi bērni un bērniem ir vajadzīgs gan tēvs, gan arī māte. Karotāji var arī vienoties, bet ar nodevības organizētāju?

Mums paliks mūsu kopīgās dziesmas un paliekošais devums Latvijas kultūrai un mūsu zemei, bet tagad šķiet dzelzs ir kļuvis vairāk plastilīnam līdzīgs. Es neredzu kā tālāk kopā turpināt un katram mums savs ceļš. Mans ceļš mūzikā turpināsies. Ardievu un paldies par zivīm.”

Jau ziņojām, ka plašo rezonansi sabiedrībā izraisīja Mārča Judža oficiālās sievas Rūtas Judzes ieraksts sociālajos tīklos. Rūta Judze dalījusies ar ļoti garu un emocionālu stāstu, kas šokējis sabiedrību. Tajā atklājas daudzas nepatīkamas lietas, kas piedzīvotas attiecībās ar Mārci. Sieviete raksta, ka šobrīd atrodas ļoti smagā savas dzīves posmā.

Savukārt Mārcis pubilcējis arī savu stāsta pusi: “Kaut gan uzskatu, ka ģimenes problēmu risināšana masu informācijas līdzekļos ir nepieņemama, īpaši ņemot vērā to, ka tas tiešā veidā skar mūsu nepilngadīgos bērnus, pēc Rūtas Judzes izvērstās kampaņas es vienkārši esmu spiests norādīt, ka viņas sniegtā informācija ir absolūti nepatiesa.

Visai šai kampaņai ir viens mērķis – ietekmēt gan tiesas, gan arī sabiedrības viedokli, lai panāktu sev vēlamu rezultātu, jo līdz šim visi tiesas lēmumi ir bijuši man labvēlīgi, ko Rūta nevar pārdzīvot.”

Tāpat ar savu viedokli dalījusies gan Mārča Judža bijusī sieva, gan bijušās sievas māte.