"Sustento": Aizvien vairāk cilvēku ar invaliditāti strādā – cilvēki ir dažādi, tomēr lielākā problēma ir izglītība









TV24 raidījumā “Meli un fakti” žurnālists Kārlis Streips un “Sustento” valdes priekšsēdētāja Gunta Anča sarunājas par aktuālajām problēmām darba tirgū cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Gunta Anča saistībā ar darba tirgu un personām ar īpašām vajadzībām atgādina, ka cilvēki ir dažādi, tomēr tā aktuālākā problēma ir izglītība. Liela daļas sabiedrības joprojām nāk no padomju laika, “Padomju laikā dabūt labu izglītību bija diez gan sarežģīti. Tie cilvēki, kas ir mana vecuma un kas nāk no padomju laika un kam nav bijusi laba mamma, kas bija gatava iet kauties par to, lai bērns iegūtu labu izglītību. Viņi ir palikuši līmenī, kurā nav spēka darīt fizisku darbi, bet nav gana laba izglītība, lai darītu darbu pie datora vai kā savādāk.”

Tad šeit rodas problēma ar to, kas tad īsti ir tas darbs ko var darīt cilvēks šādā situācijā? Tomēr laika gaitā darba devēji kļūst ar vien atvērtāki un gatavāki.

“Man jāsaka, ka aizvien vairāk cilvēki ar invaliditāti strādā. Īpaši, ja mēs viņiem atrodam pareizās darba vietas. Bet mums būtu jādomā gan par darba devējiem, gan par atbalstu no valsts, kas varētu nākt. Tikai kopējiem spēkiem var šo situāciju mainīt,” pauž Gunta Anča.