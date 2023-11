Hanna Maļara: “Putins nav sodīts, un tas atraisa rokas citiem agresoriem…” Ieteikt







“Es saprotu, ka tagad ir liels vilinājums plašsaziņas līdzekļos sākt pretnostatīt un salīdzināt šos divus karus [Ukrainā un Izraēlā – red.], bet tā nav pareiza pieeja,” tā TV24 raidījumā “Globuss”, analizējot starptautiskos notikumus un karadarbību gan Ukrainā, gan Izraēlā un Gazas joslā, uzsvēra bijusī Ukrainas aizsardzības ministra vietniece (2021-2023) Hanna Maļara.

“Visi kari, kas šobrīd ir, un to ir daudz – ne tikai Ukrainā un Izraēlā, kuri ir uz Zemes, tas viss ir vienas ķēdes posmi. Tas nozīmē, ka modernā pasaule nezina, kā apturēt karus. Tie vienmēr ir bijuši… Jūs zināt, ka tūkstošiem gadu ilgā vēsturē vēsturnieki par mierīgiem gadiem uzskata aptuveni 300 gadus, bet visi pārējie gadi – pastāvīgi ir notikuši kari,” tā intervijā TV24 raidījumā sacīja Maļara.

“Un jautājums nav tajā, vai salīdzināt šo karu ar to karu…Katrs karš ir individuāls. Vajag runāt par to, ka Putins nav sodīts, un tas atraisa rokas citiem agresoriem. Tāpēc, kad vispār rodas diskusija pasaulē par to, ka varbūt Putinam bija iemesls tā darīt…?! Tas ir, kad ir tāda diskusija un kāda daļa valstu šajā diskusijā iesaistās, tad šajā momentā agresori, kuri arī vēlas uzbrukt citām valstīm, viņi saprot, ka viņiem par to nekas nebūs! Saprot, ka daļa pasaules par to diskutēs, vai viņš tā varēja vai nevarēja darīt…Un tikmēr viņi ieņems svešas teritorijas,” tā komentēja bijusī Ukrainas aizsardzības ministra vietniece.

“Tāpēc jebkurš karš ir viens un tas pats stāsts par nesodāmību, tas ir, politiskā griba globālā nozīmē nav nobriedusi, lai visa pasaule sodītu valsti – agresoru,” pārliecināta ir Maļara, apspriežot aktualitātes gan Ukrainā, gan Izraēlā, kur šobrīd notiek aktīva karadarbība.

<em>Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.