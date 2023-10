Bijusī Ukrainas aizsardzības ministra vietniece skaidro, kādēļ par notiekošo frontē informācija uzreiz netiek izpausta publiski Ieteikt







Lelde Veinberga, TV24

“Kamēr notiek karš, mēs nevaram skaidrot daudzu darbību motīvu, tas padara mūs vājākus ienaidnieka acīs,” TV24 raidījumā “Globuss” norāda Hanna Maļara, kura ir bijusī Ukrainas aizsardzības ministra vietniece. Viņa vēl pirms mēneša arī vadīja stratēģisko komunikāciju un koordinēja visu spēka struktūru informatīvo darbu kara jautājumos.

“Informācija kara laikā kļūst par ieroci. Mums ir jāsaprot, ka jebkuru mūsu oficiāli pateikto vārdu ļoti nopietni pēta ienaidnieks. Ienaidniekam – Krievijas Federācijai šī informācija dod iespēju rīkoties precīzāk. Tāpēc ir noteikumi. Piemēram, ir noteikumi presei, ka pēc tam, kad raķete ir trāpījusi mērķī, mēs drīkstam par to publiski runāt tikai trīs stundas vēlāk,” skaidro H. Maļara.

Šodien daudziem cilvēkiem ir viedtālruņi un radies pieradums, ja kaut kas notiek, to iemūžināt un pārraidīt, tādēļ, sākoties karam, esot bijis grūti pārliecināt cilvēkus to vairs nedarīt. “Demokrātiskā sabiedrībā brīviem cilvēkiem – ukraiņi ir ļoti brīva sabiedrība – bija grūti pārslēgties uz to, ka tad, ja lido raķete vai SHAHED, to var redzēt, īpaši ja tas tuvojas mērķiem, ka tas nav jāfilmē un jāpublicē Facebook vai Telegram. Mums nācās ļoti ilgi pie tā strādāt. Tagad daudz maz visi ir disciplinēti. Ja kāds kaut ko publicē, pie tā uzreiz atnāk tiesībsargājošo iestāžu pārstāvji,” stāsta ukraiņu politiķe.

Par Rietumu atbalstu, ieroču piegādēm un cik svarīga ir informācijas aprite kara laikā, šodien TV24 raidījumā “Globuss” sarunāsimies ar bijušo Ukrainas aizsardzības ministra vietnieci Hannu Maļaru. Ēters plkst. 21:00!

