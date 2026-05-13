Valdība šūpojas visos virzienos un faktiski ir kritusi – Saeimā sācies haoss 90
Opozīcijā esošais “Apvienotais saraksts” (AS) vāc parakstus Evikas Siliņas (JV) valdības demisijai un ir gatavi uzņemties jaunās valdības vadīšanu, trešdien žurnālistiem pauda AS Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars.
Deputāts Edvards Smiltēns (AS) norādīja, ka Siliņas valdība ir zaudējusi uzticību un rīcībspēju. Smiltēns arī norādīja, ka AS ir gatavi uzņemties Aizsardzības ministrijas vadību. Viņš aicināja Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču nekavējoties sākt konsuttācijas Rīgas pilī par turpmāko rīcību.
Smiltēns norādīja, ka Siliņas demisijas pieprasījumam jābūt ceturtdienas Saeimas sēdes darba kārtībā.
AS Saeimā ir 13 deputātu mandāti.
Kā ziņots, valdības koalīcijā ietilpstošie “Progresīvie” šodien aicināja Valsts prezidentu sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi. Pēc tikšanās ar Siliņu “Progresīvo” Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs teica, ka saruna ar Ministru prezidenti nav devusi apmierinošas atbildes un valdība faktiski zaudējusi rīcībspēju. Viņš uzskata, ka šādā situācijā pastāv divas iespējas – Ministru prezidentes demisija vai balsojums Saeimā par valdības turpmāko uzticību.
Šuvajevs norādīja, ka Saeimā mudinās opozīcijas spēkus “pārliecināties, vai Siliņas valdībai ir vairākums”. Ja Saeimā būs balsojums par Siliņas demisiju, “Progresīvo” balsis Siliņai nebūs. Vaicāts, kāpēc “Progresīvie” paši nerosina uzticības balsojumu Siliņai, Šuvajevs atgādināja, ka “Progresīvajiem” ir deviņi deputātu mandāti, taču šāda balsojuma ierosināšanai nepieciešami desmit parlamentāriešu paraksti.
ZZS: Siliņas vadītā valdība faktiski ir kritusi
Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) vadītā valdība faktiski ir kritusi, žurnālistiem trešdien paziņoja Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas vadītajs Harijs Rokpelnis.
Viņš sacīja, ka plkst. 16. gaidāma ZZS ārkārtas valdes sēde, kurā tiks runāts par tālāko rīcību.
Vaicāts, vai ZZS varētu pievienoties Nacionālas apvienības iniciatīvai par jaunas valdības izveidi, Rokpelnis norādīja, ka politiskais spēks ir gatavs strādāt, veidojot jaunu valdību un strādājot tajā.
Ja ziņots, ka “Progresīvie” aicina Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi, trešdien pēc tikšanās ar Ministru prezidenti Eviku Siliņu (JV) teica “Progresīvo” Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs.
Šuvajevs pauda, ka saruna ar Ministru prezidenti nav devusi apmierinošas atbildes un valdība faktiski zaudējusi rīcībspēju. Viņš uzskata, ka šādā situācijā pastāv divas iespējas – Ministru prezidentes demisija vai balsojums Saeimā par valdības turpmāko uzticību.
Šuvajevs norādīja, ka Saeimā mudinās opozīcijas spēkus “pārliecināties, vai Siliņas valdībai ir vairākums”. Ja Saeimā būs balsojums par Siliņas demisiju, “Progresīvo” balsis Siliņai nebūs.
Vaicāts, kāpēc “Progresīvie” paši nerosina uzticības balsojumu Siliņai, Šuvajevs atgādināja, ka “Progresīvajiem” ir deviņi deputāti mandātu, taču šāda balsojuma ierosināšanai nepieciešami desmit parlamentāriešu paraksti.
Vienlaikus politiķis aicināja Valsts prezidentu sākt politiskās konsultācijas par iespējamu jaunas valdības veidošanu, uzsverot, ka valstij nepieciešama stabila un rīcībspējīga izpildvara.
Viņš uzsvēra, ka frakcija vēlējās saņemt skaidru plānu, kā valdība iecerējusi mazināt cenu kāpuma riskus, tostarp dabasgāzes sadārdzināšanos saistībā ar Irānas konfliktu, lai iedzīvotājiem nebūtu jāuzņemas šo izmaksu slogs. Tāpat tika sagaidīta lielāka skaidrība par valdības rīcību drošības jomā un komunikāciju starp koalīcijas partneriem. Tiekoties ar Siliņu, atbildes uz šiem jautājumiem neesot gūtas.
Pēc Šuvajeva teiktā, bažas raisa arī aizsardzības nozares iesaiste politiskās diskusijās, kā arī publiskajā telpā izskanējusī, viņaprāt, nekorektā informācija par ministriju darbu. Viņš uzsvēra nepieciešamību nodrošināt uzticamu un koordinētu valdības komunikāciju.
Politiķis norādīja, ka līdz vēlēšanām atlikuši pieci mēneši, taču arī šajā laikā nepieciešams pilnvērtīgs un prognozējams valdības darbs, īpaši sagatavojot nākamo valsts budžetu un pieņemot lēmumus drošības jomā.
Siliņa konsultēsies ar savu partiju un ZZS par turpmāko rīcību
Pēc tam, kad līdzšinējais koalīcijas partneris – partija “Progresīvie” – paziņoja, ka aicina Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi, Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) sāks konsultācijas ar savas partijas valdi un frakcijas deputātiem, kā arī koalīcijas partneri Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) par turpmāko rīcību, teikts premjeres paziņojumā tviterī.
Premjeres pārstāvji pašlaik nesniedz detalizētākas atbildes par turpmāk gaidāmo politisko rīcību, piemēram, vai, palikusi bez balsu vairākuma atbalsta parlamentā, Siliņa ir gatava pati atkāpties, vai arī gaidīs demisijas pieprasījumu, vai Siliņa saglabās valdībā vēl pašlaik palikušos divus “Progresīvo” ministrus?
Politiķe paziņojumā sociālajos medijos klāsta, ka viņas prioritāte ir Latvijas iedzīvotāju labklājība un valsts drošība. Siliņa šodien esot piedāvājusi “Progresīvajiem” risinājumu turpmākai sadarbībai – kopīgi virzīt profesionālu kandidātu aizsardzības ministra amatam, ko viņi ir noraidījuši.
“Tā vietā, lai vienotos par kopīgu darbu, “Progresīvo” vadība izvēlējušies neuzņemties nekādu atbildību par mūsu iedzīvotāju labklājību un mūsu valsts drošības un aizsardzības stiprināšanu,” nesenos sadarbības partnerus kritizē Siliņa.
Rinkēvičs piektdien tiksies ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs piektdien, 15. maijā, Rīgas pilī tiksies ar pārstāvjiem no visām Saeimas frakcijām, lai konsultētos par pašreizējo politisko situāciju, aģentūrai LETA pavēstīja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris.
Kā aģentūru LETA informēja Drēģeris, Rinkēvičs uzsver, ka Latvija nevar atļauties politisko nenoteiktību un nestabilitāti, tādēļ viņš piektdienas tikšanās laikā no Saeimā pārstāvētajām frakcijām vēlas saņemt konkrētus priekšlikumus un idejas par turpmāko: kādi uzdevumi veicami līdz Saeimas vēlēšanām, valdības darba modeli un prioritātēm.
Valsts prezidenta ieskatā, neskatoties uz to, ka līdz Saeimas vēlēšanām ir atlikuši pieci mēneši, ģeopolitiskā un drošības situācija Eiropā ir trausla, tādēļ valsts aizsardzības, iekšējās un ārējās drošības stiprināšana ir svarīgākais uzdevums. Rinkēvičs akcentē, ka tam ir nepieciešama lemtspējīga valdība ar atbalstu Saeimā.
Kā aģentūru LETA informēja Valsts prezidenta kancelejas Mediju centra komunikācijas speciāliste Evita Urpena, piektdien plkst. 9 notiks Rinkēviča tikšanās ar Saeimas frakcijas “Progresīvie” pārstāvjiem, plkst. 13 gaidāma Valsts prezidenta tikšanās ar Saeimas frakcijas “Latvija pirmajā vietā” pārstāvjiem.
Savukārt plkst. 13.45 paredzēta Rinkēviča tikšanās ar Saeimas frakcijas “Nacionālā apvienība” pārstāvjiem, plkst. 14.30 – ar Saeimas frakcijas “Apvienotais saraksts” pārstāvjiem. Nākamās sarunas notiks plkst. 15.15 ar Saeimas Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) frakcijas pārstāvjiem, bet plkst. 16 – ar Saeimas frakcijas “Jaunā vienotība” (JV) pārstāvjiem.
Rinkēvičs, kurš pašlaik uzturas ārvalstīs, pašlaik nav sniedzis savu redzējumu par izeju no valdības krīzes pēc Evikas Siliņas (JV) koalīcijas sabrukšanas. 2023. gada vasarā koalīcija, kurā apvienojās JV, ZZS un “Progresīvie”, izveidojās pēc kopīga šo partiju balsojuma, kas toreizējam JV politiķim Rinkēvičam ļāva nonākt Valsts prezidenta amatā.