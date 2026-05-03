"Te nu mēs esam…" Vēlēšanas jau tepat ap stūri, bet Šuvajevs izceļ kādu neizdarītu darbiņu, kas var būtiski ietekmēt vēlēšanu procesu
Saeimas deputāts, frakcijas “Progresīvie” priekšsēdētājs, Andris Šuvajevs, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” norāda uz nopietnām problēmām vēlēšanu procesa sagatavošanā, uzsverot, ka aprīļa beigās vēlētāju reģistrs joprojām nav izstrādāts.
Viņš akcentē, ka šī situācija neietekmēs tikai atsevišķas politiskās partijas, bet gan visu vēlēšanu procesu kopumā. Problēmas var skart gan vēlētāju līdzdalību, gan uzticēšanos sistēmai. Īpašas bažas raisa tas, ka pēc iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām tika solīts novērst jebkādas tehniskas nepilnības, tomēr realitātē šie solījumi nav izpildīti.
Šuvajevs uzsver, ka vēlētāju reģistra trūkums var ietekmēt pašu balsošanas kārtību, iespējams, mainot to, kā un kur cilvēkiem būs jābalso. Tas savukārt var samazināt vēlētāju aktivitāti, jo sarežģītāki vai neskaidri procesi bieži attur cilvēkus no dalības vēlēšanās.
Runājot par atbildību, viņš norāda, ka politiskās sekas būs neizbēgamas. Lai arī pēc vēlēšanām varētu mainīties valdība un ministru sastāvs, sabiedrība šos notikumus atcerēsies un saistīs ar konkrētiem politiķiem un viņu rīcību.
Šuvajevs brīdina, ka situācija ir nopietna un var radīt pat dramatiskas sekas, ja netiks savlaicīgi atrisināta, jo runa ir par būtisku demokrātijas procesa elementu – uzticamu un skaidru vēlēšanu norisi.