“Te nu mēs esam…” Vēlēšanas jau tepat ap stūri, bet Šuvajevs izceļ kādu neizdarītu darbiņu, kas var būtiski ietekmēt vēlēšanu procesu 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
14:55, 3. maijs 2026
Viedokļi

Saeimas deputāts, frakcijas “Progresīvie” priekšsēdētājs, Andris Šuvajevs, TV24 raidījumā “Ziņu TOP” norāda uz nopietnām problēmām vēlēšanu procesa sagatavošanā, uzsverot, ka aprīļa beigās vēlētāju reģistrs joprojām nav izstrādāts.

Kokteilis
Viņi necieš kritiku un neuzticas nevienam: šīs zodiaka zīmes tiek uzskatītas par lepnuma karaļiem
Kāda jēga darba laikam, ja, ieejot veikalā, paveras šāds skats? Pircēji ir neizpratnē par vasaras “karstāko” preci 4
Kokteilis
15 pārsteidzošas pazīmes, kas nemanāmi liecina – tava dvēsele jau piedzīvojusi citu dzīvi
Lasīt citas ziņas

Viņš akcentē, ka šī situācija neietekmēs tikai atsevišķas politiskās partijas, bet gan visu vēlēšanu procesu kopumā. Problēmas var skart gan vēlētāju līdzdalību, gan uzticēšanos sistēmai. Īpašas bažas raisa tas, ka pēc iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām tika solīts novērst jebkādas tehniskas nepilnības, tomēr realitātē šie solījumi nav izpildīti.

Šuvajevs uzsver, ka vēlētāju reģistra trūkums var ietekmēt pašu balsošanas kārtību, iespējams, mainot to, kā un kur cilvēkiem būs jābalso. Tas savukārt var samazināt vēlētāju aktivitāti, jo sarežģītāki vai neskaidri procesi bieži attur cilvēkus no dalības vēlēšanās.

CITI ŠOBRĪD LASA
Cik pērn nopelnījusi tieslietu ministre Lībiņa-Egnere?
FOTO. Rīdzinieki 4. maijā svinīgi noliek ziedus pie Brīvības pieminekļa
“Mazāk mājasdarbu un īsāka vasara?” Rosina mainīt skolēnu slodzi – eksperti brīdina, ka viss nav tik vienkārši

Runājot par atbildību, viņš norāda, ka politiskās sekas būs neizbēgamas. Lai arī pēc vēlēšanām varētu mainīties valdība un ministru sastāvs, sabiedrība šos notikumus atcerēsies un saistīs ar konkrētiem politiķiem un viņu rīcību.

Šuvajevs brīdina, ka situācija ir nopietna un var radīt pat dramatiskas sekas, ja netiks savlaicīgi atrisināta, jo runa ir par būtisku demokrātijas procesa elementu – uzticamu un skaidru vēlēšanu norisi.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
16 gadus veci vēlētāji – vai tas var kļūt par risku vēlēšanu rezultātiem?
Valdība nolemj vēlēšanu sistēmu izstrādi nodot valsts uzņēmumiem LMT, “Tet” un LVM
Pēc skandāla ar vēlēšanu sistēmām Siliņa pieprasa rīcības plānu trīs nedēļās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.