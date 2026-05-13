“Pēc 30 gadiem paskatīsimies, cik būs bēdīgi.” Lauksaimniecības eksperts brīdina par saules paneļu ēnas pusi 0
TV24 raidījumā “Klimata balss” par saules paneļu parku attīstību lauksaimniecības zemēs diskutēja Mārtiņš Trons un Gatis Lazda. Diskusijā izskanēja gan bažas par lauksaimniecības zemju izmantošanu, gan argumenti par papildu ienākumiem zemniekiem.
Trons norādīja, ka bankas aktīvi runā par “zaļajiem kredītiem”, taču vienlaikus saules paneļi tiek izvietoti uz zemes, kur iespējams ražot pārtiku.
Savukārt Lazda norādīja, ka lauksaimniekiem šādi projekti ļauj sadalīt riskus.
Trons savukārt piebilda, ka iespējams apvienot elektroenerģijas ražošanu ar lauksaimniecību, izņemot no ražošanas salīdzinoši nelielu zemes daļu.
Diskusijas laikā tika skarts arī meliorācijas jautājums. Lazda norādīja, ka lielākā daļa šādu teritoriju jau ir meliorētas un projektu laikā infrastruktūra tiekot sakārtota vai atjaunota.
“Šajos lielajos parkos bieži vien ir problēmas ar meliorāciju, kas tiek atjaunota un izbūvēta no jauna,” skaidroja Lazda.
Viņš piebilda, ka līgumi parasti tiek slēgti uz 30 līdz 40 gadiem, pēc kuriem infrastruktūra vai nu tiek pagarināta, vai nojaukta.
“Tie pāļi tiek skrūvēti zemē, meliorācija tiek sačakarēta,” norādīja Trons, piebilstot, ka realitāte uz vietas bieži atšķiras no tā, ko plāno vadība Rīgā.
