"Pēc 30 gadiem paskatīsimies, cik būs bēdīgi." Lauksaimniecības eksperts brīdina par saules paneļu ēnas pusi

17:26, 13. maijs 2026
Viedokļi

TV24 raidījumā “Klimata balss” par saules paneļu parku attīstību lauksaimniecības zemēs diskutēja Mārtiņš Trons un Gatis Lazda. Diskusijā izskanēja gan bažas par lauksaimniecības zemju izmantošanu, gan argumenti par papildu ienākumiem zemniekiem.

Trons norādīja, ka bankas aktīvi runā par “zaļajiem kredītiem”, taču vienlaikus saules paneļi tiek izvietoti uz zemes, kur iespējams ražot pārtiku.

“No vienas puses paneļi ir zaļa lieta, bet tajā pašā laikā tos liek uz zemes, kur var ražot pārtiku,” sacīja Trons, piebilstot, ka jautājums par to, cik tas viss ir pārdomāti, esot aktuāls arī banku sektorā.
Savukārt Lazda norādīja, ka lauksaimniekiem šādi projekti ļauj sadalīt riskus.

“Ja raža nav tik ražīga, tad zemnieks var gūt ienākumus, kas ir piecas reizes lielāki,” viņš uzsvēra.

Trons savukārt piebilda, ka iespējams apvienot elektroenerģijas ražošanu ar lauksaimniecību, izņemot no ražošanas salīdzinoši nelielu zemes daļu.

Diskusijas laikā tika skarts arī meliorācijas jautājums. Lazda norādīja, ka lielākā daļa šādu teritoriju jau ir meliorētas un projektu laikā infrastruktūra tiekot sakārtota vai atjaunota.

“Šajos lielajos parkos bieži vien ir problēmas ar meliorāciju, kas tiek atjaunota un izbūvēta no jauna,” skaidroja Lazda.

Viņš piebilda, ka līgumi parasti tiek slēgti uz 30 līdz 40 gadiem, pēc kuriem infrastruktūra vai nu tiek pagarināta, vai nojaukta.

Tikmēr Trons pauda skepsi par to, kā situācija izskatīsies nākotnē. “Tiksimies pēc tiem 30 gadiem un paskatīsimies, cik būs bēdīgi,” viņš sacīja.

“Tie pāļi tiek skrūvēti zemē, meliorācija tiek sačakarēta,” norādīja Trons, piebilstot, ka realitāte uz vietas bieži atšķiras no tā, ko plāno vadība Rīgā.

Pilnu sarunu raidījumā “Klimata balss” par saules paneļiem un klimata pārmaiņām, skatieties pirmdien, 18. maijā plkst. 20.30.


Raidījums “Klimata balss” skatāms TV24 ēterā pirmdienās plkst. 20.30 ar atkārtojumiem otrdienās plkst. 12.30 un svētdienās plkst. 16.00.

Projektu „Klimata balss” finansiāli atbalsta Emisiju kvotu izsolīšanas instruments.

