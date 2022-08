Krievijas okupētajā Hersonas apgabala daļā nogalināts Krievijas pusē pārgājušais bijušais Ukrainas parlamenta deputāts Aleksejs Kovaļovs, pirmdien pavēstīja Ukrainas un Krievijas amatpersonas.

Another Russian collaborator, Aleksey Kovalev, has also been reported dead. Former member and deputy of party "Servant of the people". According to available but not yet confirmed information, he was killed in his house in Gola Pristan, Kherson region#Ukraine #Kherson pic.twitter.com/FqwXVbUMIS

