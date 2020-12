Foto: Pexels

Šajā laikā īpašu uzmanību jāpievērš ģimenei un mājai: horoskopi no 3. līdz 16. decembrim Ieteikt





Kristīne Akmentiņa, “Mājas Viesis”, AS “Latvijas Mediji”.

Auns

Šis mēnesis jūs mudina aizmirst visu, ko zināt vai esat zinājuši, un izturēties pret dzīvi ar milzu ziņkārību un paļāvību, nebaidoties kļūdīties. Tas ir ceļš uz mācīšanos, iespējām un izaugsmi. Izvairieties no paštaisnības un savtīguma. Dariet labu, redziet labu, un tas atgriezīsies atpakaļ desmitkārtīgi. Tas nozīmē, ka jūs pat šomēnes varat pamanīt izmaiņas, kuras vēlaties redzēt savā pasaulē. Tikai uz priekšu!

Vērsis

Lai gan ir svarīgi dzīvot pārliecībā par savu taisnību vai turēties pie sen zināmiem aizsardzības ieročiem, šis mēnesis aicina jūs atlaist ļaunprātību un tādus neveselīgus emocionālus samezglojumus kā aizvainojums, dusmas, apvainošanās. Lai arī nav viegli atteikties no mums pazīstamām lietām (pat mūsu sāpēm), taču šoreiz jums tas jādara, ja vēlaties uzplaukt un piedzīvot pozitīvas pārmaiņas. Neprasiet vairāk no dzīves, sāciet ar pārmaiņām sevī!

Dvīņi

Šomēnes kosmoss atbrīvo jūs no kaut kā apgrūtinoša un smaga, lai spētu piepildīt to, ko paši vēlaties. Ir arī iespējams, ka jūs varētu sastapt kādu nozīmīgu cilvēku savā dzīvē, kas atbalstīs jūs un jūsu izaugsmi. Centieties neļaut bailēm no nenoteiktības jūs atturēt no šīs iepazīšanās. Uzticieties savai intuīcijai. Jūs varat vairāk, nekā domājat, un jūs to tiešām esat pelnījuši!

Vēzis

Ja esat apracis savus talantus vai prasmes, šis mēnesis liek jums tos atkal pamanīt vai vismaz atzīt, cik liels eksperts vai autoritāte jūs esat pats sev. Otrkārt, tas varētu būt laiks, kad vairāk uzmanības jāpievērš savai veselībai un labsajūtai. Esiet šomēnes tādu cilvēku sabiedrībā, kas jūs ceļ, nevis gremdē!

Lauva

Jūsu romantiskā dzīve šomēnes iegūs radošu enerģijas piesitienu, kas varētu piesaistīt kādu īpašu cilvēku jūsu dzīvē vai izveidot ciešāku saikni esošajās attiecībās. Jebkurā gadījumā skatieties patiesībai acīs, tas ir jūsu spēcīgākais sabiedrotais, kad runa ir par jūsu pašsajūtu, emocijām, jūtām. Nemelojiet sev, ja saprotat, ka no kaut kā jau sen ir bijis jāatvadās. Dzīve atnesīs jums kādu īpašu iespēju, nepalaidiet garām!

Jaunava

Mājai un ģimenei šajā mēnesī pievērsīsiet īpašu uzmanību, dažas Jaunavas varētu sagaidīt ģimenes papildinājumu (ieskaitot pūkainus mājas mīluļu mazuļus). Mājas pirkšana vai pārcelšanās uz jaunu dzīves vietu arī varētu būt daļa no šī stāsta, tāpat kā pārmaiņas attiecībās ar vecākiem. Neatkarīgi no tā, kā viss notiek, stabilitāte ir jūsu vadmotīvs. Pie horizonta varētu būt arī jauns darbs. Pievērsiet uzmanību darba un privātās dzīves līdzsvaram!

Svari

Ir pienācis laiks atkāpties soli atpakaļ un apskatīt jūsu dzīves kopējo ainu. Jums līdz šim varēja likties, ka viss iet savu gaitu, taču šī atkāpšanās var parādīt kādas jomas dzīvē, kuras palikušas novārtā vai varbūt vispār nav svarīgas, bet jūs tām veltāt lielu daļu enerģijas. Izvērtējiet prioritātes. Ticiet saviem talantiem!

Skorpions

Iespējams, ka kaut kas šomēnes varētu beigties, taču jūs nebūsiet pārsteigts. Šķiet, ka šī vēlme pāriet uz kaut ko jaunu dzīvē jau kādu laiku ir iekšēji briedusi. Katrā ziņā jaunas iespējas jau gaida, kad atļausieties pielikt punktu tam, kas beidzas, drudžaini tajā neieķeroties. Meklējiet savus atbalstītājus un tos, kas jūs piepilda ar ticību. Labs laiks meditācijām.

Strēlnieks

Sagatavojies, Strēlniek, šomēnes pienāks lielais dzīves uzrāviena brīdis, kuru esi gaidījis visu gadu. Ja esat juties iestrēdzis, esiet gatavs tagad būt uzvilkts kā loks. Tomēr jūsu ceļš uz panākumiem nav saistīts ar impulsīvu lēmumu pieņemšanu. Pievērsiet lielāku uzmanību sev, rūpēm par sevi un citiem. Esiet vērīgs attiecībā uz savu tuvāko apkārtni un pasauli! Jūs varētu daudz ko iemācīties.

Mežāzis

Lai arī jūsu pragmatisms ir viena no jūsu spēcīgākajām īpašībām, šomēnes jums ir izaicinājums izturēties uzmanīgāk pret to, kā būvējat savus uzskatus un secinājumus un kam pievēršat uzmanību. Ja kaut kas aiziet no jūsu dzīves, ļaujiet tam iet. Uzticieties, ka ienāks kaut kas labāks. Uzticieties, ka esat pelnījuši labas lietas, un labās lietas pienāks!

Ūdensvīrs

Jūsu dzīvē var parādīties skaidrība un izkliedēties migla. Iespējas jūs tagad atrod pašas vai ar pazīstamu cilvēku starpniecību. Izvairieties salīdzināt sevi ar citiem vai ziedot sevi pārāk daudz citu izauklētos projektos, kas varbūt īsti labumu jums pašam nedod. Lai būtu savas dzīves priekšnieks, jums jārīkojas tieši tā un ne citādi!

Zivis

Jums šomēnes būs jāpiedzīvo straujš izaugsmes temps – vai nu personīgās dzīves, vai karjeras jautājumos. Ir laiks, kad jūs varētu saņemt kādu svarīgu atzinību vai sastapties ar izšķirīgu savas dzīves iespēju. Neatkarīgi no tā, kam tagad pievēršat uzmanību, ir svarīgi, lai jūs ticētu sev, ka varat sasniegt savus mērķus. Pirmām kārtām apzinieties, ka esat galvenā autoritāte savā dzīvē!