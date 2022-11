Publicitātes foto

Huawei paraksta apņemšanos palīdzēt 120 miljoniem cilvēku attālos apvidos pievienoties digitālajai pasaulei Ieteikt







23. novembrī Huawei parakstīja globālo apņemšanos pievienoties Starptautiskās telekomunikāciju savienības Partner2Connect digitālajai aliansei, kas līdz 2025. gadam nodrošinās digitālo savienojamību 120 miljoniem cilvēku attālās apdzīvotās vietās vairāk nekā 80 valstīs.

Huawei priekšsēdētājs Liangs Hua (Liang Hua) paziņoja šo lēmumu uzņēmuma 2022. gada Ilgtspējas forumā Connectivity+: Innovate for Impact. Foruma laikā tika izpētīts, kā IKT inovācijas varētu veicināt uzņēmējdarbību un savienojamības sociālo vērtību un attīstīt ilgtspēju digitālās ekonomikas laikmetā.

Pasākuma laikā uzstājās vadošie darbinieki no Starptautiskās telekomunikāciju savienības un Apvienoto Nāciju Organizācijas, telekomunikāciju ministri un regulatori no Kambodžas, Nigērijas, Bangladešas un Pakistānas, kā arī biznesa līderi, partneri, speciālisti un klienti no Ķīnas, Dienvidāfrikas, Beļģijas un Vācijas.

„Ir skaidrs, ka ar to, ka pieejams ir savienojums vēl nepietiek. Tam jābūt pieejamam, saturam jābūt atbilstošam un vietējā valodā, un lietotājiem jāpiemīt prasmēm to izmantot pēc iespējas labāk,“ teica Starptautiskās telekomunikāciju savienības ģenerālsekretāra vietnieks Malkolms Džonsons (Malcolm Johnson). „Mēs pateicamies Huawei par atbalstu Partner2Connect (P2C) Digital Coalition, un par dotajiem solījumiem P2C galvenajās lauku teritoriju savienojamības un digitālo prasmju jomās.”

Apvienoto Nāciju Organizācijas rezidējošais koordinators Ķīnā Sidharts Čaterdžī (Siddharth Chatterjee) aicināja uz „vairāku ieinteresēto pušu partnerību“ politikas veidotāju starpā, iesaistot privāto sektoru, akadēmisko vidi un pilsonisko sabiedrību, lai novērstu digitālo atšķirtību, kas nošķīrusi trešo daļu no pasaules iedzīvotājiem.

„Mūsu dinamiskajai pasaulei steidzami nepieciešama uzlabota digitālā sadarbība, lai varētu gūt labumu no tehnoloģiju pārveides potenciāla un radītu jaunas darba vietas, palielinātu finansiālo integrāciju, novērstu dzimumu nevienlīdzību, veicinātu zaļo atjaunošanos un pārveidotu pasauli, lai tajā būtu augstāks labklājības un iekļaušanas līmenis,” viņš teica. „Tagad ir īstais brīdis rīkoties.”

Ar šo svarīgo ziņu Dr. Liangs uzsvēra, ka digitālajā laikmetā piekļuve stabilam tīklam ir pamatvajadzība un pamattiesības. Daudziem, kuriem nav pieejas internetam, pieeja stabilam savienojumam iezīmētu pirmo soli dzīves pārveidošanā.

„Savienojamība būs kas vairāk nekā tikai rīks ērtai komunikācijai,” viņš sacīja. „Kopā ar tādām digitālām tehnoloģijām, kā mākonis un mākslīgais intelekts savienojamība, palīdzēs visus iesaistīt digitālajā pasaulē un nodrošinās cilvēkiem piekļuvi plašākai informācijai un prasmēm, labākiem pakalpojumiem un plašākām biznesa iespējām.” Tas, savukārt, veicinās sociālo un ekonomisko attīstību.”

Huawei Wireless Solution prezidents Cao Mings (Cao Ming) teica: „Kā uzņēmums ar vispilnīgākajām IKT spējām, Huawei integrē pilnīgu iekārtu, vietu, enerģijas, apraides un antenu inovāciju potenciālu, risinot sarežģījumus, kas rodas tīklu izvietošanā tradicionālos veidos, piemēram, augstas izmaksas, ierobežotas transportēšanas iespējas, enerģijas trūkums un uzturēšanas izaicinājumi. Mēs esam pastāvīgi uzlabojuši RuralStar un RuralLink risinājumus, lai paplašinātu kvalitatīvu segumu attālos apvidos, nodrošinot cilvēkiem, slimnīcām, skolām, vietējām pašvaldībām un maziem un vidējiem uzņēmumiem iespēju izmantot tādu pašu ātrgaitas platjoslas savienojumu, kāds pieejams pilsētās.”

RuralStar sērijas risinājumi ir nodrošinājusi savienojumus vairāk nekā 60 miljoniem cilvēku attālos apvidos vairāk nekā 70 valstīs.

Optisko platjoslas tīklu izbūve nodrošina vēl vienu svarīgu ceļu universāla pakalpojuma īstenošanai. Huawei ir piedāvājis inovatīvu AirPON risinājumu apdzīvotām vietām ar zemu iedzīvotāju skaitu, tostarp attāliem reģioniem. Šis risinājums nepārtraukti samazina aprīkojuma telpu ietekmi, optisko šķiedru instalēšanas izmaksas un tīkla enerģijas patēriņu, vienlaikus nodrošinot strauju vietējo komunikācijas tīklu izvietošanu.

Āfrikas teritorijā vien Huawei ir izvietojies vairāk nekā 250 000 kilometrus optisko šķiedru, nodrošinot 30 miljoniem mājsaimniecību ātrgaitas platjoslas tīklu. Lietotāju pieredzē ir novērojami pastāvīgi uzlabojumi. Vidējais mājas platjoslas interneta ātrums jau pārsniedz 30 Mbit/s, nodrošinot viedāku, ātrāku un vienmērīgāku mājas tīkla lietošanas pieredzi.

Līdz ar IKT infrastruktūras attīstību tādas inovatīvas tehnoloģijas, kā mākonis un mākslīgais intelekts, nodrošina lauku un attālo apvidu iedzīvotājiem iespēju izbaudīt digitālās pasaules priekšrocības. Huawei Cloud ir radījis stratēģiju „Viss kā pakalpojums” (Everything as a Service) un ir padarījis Huawei vairāk nekā 30 gadu pieredzi tehniskās specializācijas un digitālās transformācijas jomā pieejamu caur mākoņu pakalpojumiem. Tas nozīmē, ka piekļuve Huawei digitālās infrastruktūras iespējām mākonī šobrīd ir tikpat vienkārša, pieejama un ilgtspējīga kā ūdens un elektrība.

Digitālā transformācija, digitālie talanti un jauni uzņēmējdarbības modeļi ir būtiski sabalansētai ekonomikas attīstībai attālos reģionos. Huawei iepriekš paziņoja, ka uzņēmums ar uzlaboto IKT infrastruktūru līdz 2025. gadam sadarbosies ar partneriem, lai sniegtu 500 miljoniem cilvēku iespēju izbaudīt finanšu pakalpojumus un 500 000 cilvēku izmantot iekļaujošas izglītības priekšrocības.

Kambodžā, Starptautiskās telekomunikāciju savienības pirmajā P2C partnervalstī, Huawei sadarbosies ar valdības departamentiem Sakaru un telekomunikācijas ministrijā un universitātēm, lai nākošajos piecos gados nodrošinātu 10 000 apmācību iespējas IKT profesionāļiem.

Huawei ir apņēmies īstenot iekļaujošu attīstību. Ar nepārtrauktajām tehnoloģiju inovācijām Huawei sniedz pienesumu augstāka līmeņa digitalizācijai attālos reģionos, nodrošinot iespēju ikvienam izbaudīt digitālās pasaules ērtības, un vienlaikus veicina sabalansētu globālās digitālās ekonomikas attīstību.