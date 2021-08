Ideāls vasaras deserts – sorbets no pašu ogām Ieteikt







Aiva Kalve, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Vasara nav iedomājama bez saldējuma! Liesāks vai treknāks, uz kociņa vai vafeles glāzītē – tas atvēsina un uz kādu brīdi arī pabaro. Savs šarms ir ēst saldējumu kafejnīcā, bet vasarā noteikti kāds saldējums jāapēd, sēžot uz soliņa pie kādas puķu dobes parkā. Jo dziļāk vasarā, jo izvēlīgāka attieksme pret saldējumu – kurš vēl nav nogaršots?

Taču saldējumu var pagatavots arī pats. Saldējuma pagatavošanas ierīce, ja ģimenē ir bērni un mazbērni, ir laba investīcija, jo saldējums ir lielisks deserts jebkurā gadalaikā.

Daudzveidība un dažādība

Ikšķiles saldējuma īpašniece Tamāra Rubene pirmo reizi sorbetu nogaršojusi Itālijā. Lēni, palēnām šāda veida saldējums parādījās arī Rīgas restorānos. Saldējuma daudzveidība kļuvusi bagātāka. Agrāk tradicionāli saldējumam bija jābūt no saldā krējuma, ar pienu, kam augsts tauku saturs, bet tagad tiek gatavots no jogurta, sulām, augļu un ogu masas. Tagad Ikšķiles saldējuma sortimentā ir vairāku veidu sorbets. Visbiežāk, kā tas arī ir Itālijā, šis saldējums tiek gatavots uz sulu bāzes. Bet Tamāra, meklējot jaunas receptes, izlēmusi, ka garšīgāk būs, ja sorbets tiks gatavots no ogām un augļiem.

Katrai ogai sava īpatnība

“Saldējumam vislabāk izvēlēties ogas ar spēcīgu garšu, jo sasaldētam produktam garšas īpašības samazinās, vairs nav tik intensīvas,” iesaka Tamāra Rubene.

• Laba savienība ir zemenes ar jāņogām.

• Viens no populārākajiem Ikšķiles saldējuma veidiem ir avenes ar upenēm.

• Izcila garša ir aveņu sorbetam.

• “Daudzi man jautā – kad būs melleņu saldējums? Bet mellenes ir maiga oga, jādomā, ko tai likt klāt. Krāsa gan ir interesanta.

• Latvijas skābie ķirši ir laba sorbeta izejviela. Tikai pirms tam liels darbs – jātiek vaļā no kauliņiem. Un ķiršu saldējumam, lai tas saglabātos stingrā formā, vajag zemāku temperatūru saldētavā.

• Zemenes, upenes piešķir sorbetam skaistu krāsu.

• Var gatavot meloņu un arbūzu saldējumu, bet šīs ogas satur daudz ūdens, tāpēc ūdeni atsevišķi nevajag pievienot.

• Sorbetam derēs arī mīksti bumbieri, kurus pirms tam sablendē.

• No āboliem nebūs skaistas krāsas sorbets, bet, ja pieliek kādu košu ogu, tad viss kārtībā. Jāatceras – mēs ēdam arī ar acīm!

• Izcils saldējums sanāk no smilts­-ērkšķiem.

Ja sorbeta pagatavošanai izmanto veikalā pirktu sulu, pirms tam kritiski jāizpēta tās sastāvs.

Izdosies ideāls!

Lai mājās pagatavotu sorbetu, vajadzīga saldējuma mašīna, kas maisa un saldē vienlaikus. Atkarībā no tās jaudas sorbets ir gatavs aptuveni 15 minūtēs. Saldējuma gatavošanas ierīces nemaksā tik dārgi – sākot no 20 eiro. Īpaši, ja mājās ir bērni un mazbērni, šādai ierīcei būs noslodze, tā nestāvēs plauktā un neputēs.

Ja gribas čaganāku un krēmīgāku sorbetu, var pievienot paipalu olu baltumus, ko saputo stingrās putās, iecilā gatavajā sorbeta masā. Ar olbaltumu papildināts sorbets nav domāts glabāšanai, bet tūlītējai apēšanai.

Kā pasniegt?

Pa skaisto – tās pašas ogas, kas izmantotas sorbeta gatavošanai, izmanto arī dekorēšanai. Uz trauciņa malas uzliek zemeni, jāņogu ķekaru. Svaigumam – piparmētras zaļās lapiņas.

Sorbetam piestāv putukrējuma cepurīte. Ja sorbets ir mazliet skābens, saldais putukrējums piešķirs ideālu kontrastu.

Bērniem patīk, ja saldējumu dekorē ar krāsainajiem cukuriem, pērlītēm. Struktūras kontrastam – kraukšķīgas vafeles vai cepumu gabaliņi, uzrīvēta šokolāde.

Padoms:

Visglītāk saldējumu var savelt ar saldējuma karoti, ko pirms tam iemērc aukstā ūdenī. Karotes ir dažādu izmēru, lai veidotu atšķirīga lieluma bumbiņas.

Ja nav saldējuma mašīnas

Tad sorbeta gatavošana aizņems ilgāku laiku, un tas neizdosies tik krēmīgs, būs mazliet ledaināks ar jūtamiem leduskristāliņiem, un garša nebūs tik intensīva, sorbets būs ūdeņaināks.

Dara tā – sagatavoto masu lej lēzenā traukā, liek saldētavā un ik pēc 20–30 minūtēm cītīgi samaisa ar dakšu. Pēc divām stundām masu liek kārbā un saldē vismaz 4–5 stundas. Pirms pasniegšanas to nedaudz atlaidina, apmaisa vai blendē.

Recepte

Zemeņu sorbets

Sastāvdaļas:

• 400 g zemeņu

• 200 g jāņogu

• 160 g ūdens

• 150 g cukura

• 70 g pūdercukura

Ogas sašķaida blenderī vispirms lēnākā režīmā. Pievieno ūdeni un cukurus un intensīvākā režīmā sablendē viendabīgā masā. Pūdercukurs ātrāk šķīst un piešķirs sorbetam krēmīgumu.

Masu ielej saldējuma mašīnā, kur saldējums tiek vienlaikus saldēts un maisīts 15–20 minūtes, līdz masa kļūst vijīga.