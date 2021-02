Foto: Gatis Dieziņš/LETA

No 11. līdz 25.februārim cilvēki tiek aicināti ieceļot Latvijā tikai tad, ja iemesls ir būtisks un neatliekams, piemēram, atgriešanās dzīvesvietā, darbs, mācības, medicīnas pakalpojuma saņemšana, bēres. Valsts robežsardze cenšas apturēt teju katru Latvijā no Lietuvas un Igaunijas iebraucošo vieglo automašīnu, jo auto plūsma ir samērā maza, vēsta “TV3 Ziņas”.

Pēc paziņojuma, ka no ārzemēm iebraukt Latvijā atļauts tikai būtisku un neatliekamu iemeslu dēļ, varētu domāt, ka visus pārējos Valsts robežsardze neielaiž Latvijā un liek atgriezties atpakaļ. Taču patiesībā šajā situācijā valsts robežsardzei nav likumisku tiesību kādu Latvijā neielaist.

Un, ja pat arī kādas citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis vēlētos iebraukt Latvijā ar mērķi, kas nav definējams kā ”būtisks un neatliekams”, viņam to nedrīkstētu liegt.

“Eiropas Savienības normatīvie akti nosaka, ka starp Eiropas iekšējām robežām notiek brīva pārvietošanās, un robežsardzes amatpersonām uz iekšējām robežām, kaut arī persona būs pārkāpusi kādus normatīvos aktus, nav tiesību neielaist viņu Latvijas teritorijā. Jebkurā gadījumā persona tiek ielaista valsts teritorijā,” norāda Valsts Robežsardzes Zemgales 2. kategorijas dienesta priekšnieks, majors Andris Beķeris.

Vienīgā sankcija, ja vietnē “covidpass” nevar pamatoti ieceļošanas būtiskumu, ir naudas sods.

“Par “covidpass” neaizpildīšanu būs no 10 eiro līdz 2000 eiro. Ja personai nav veikts tests, sods ir no brīdinājuma līdz 700 eiro,” skaidro Beķeris.

“airBaltic” pirms iekāpšanas lidojumā uz Latviju pārliecinās par aizpildītu “covidpass”, bet neprašņā cilvēkus pierādīt ceļošanas būtiskumu. To atstāj robežsargu vai policistu ziņā, ja apturēs pasažieri pēc ielidošanas Rīgā.

”airBaltic” pārstāvis Didzis Rudmanis norāda: “Vēlamies uzsvērt, ka ilgstoši jau pirms šīs normas ieviešanas absolūtais vairākums “airBaltic” pasažieru ceļoja svarīgu iemeslu dēļ – vai tas būtu darbs, mācības vai citas nepieciešamības.”

Ideja paziņot sabiedrībai, ka Latvijā drīkst ieceļot tikai būtisku un neatliekamu iemeslu dēļ, nāca no Veselības ministrijas.

Tikmēr satiksmes un ārlietu ministri pauduši skepsi, apšaubot pozitīvo ietekmi uz epidemioloģisko situāciju, ja jau pēc būtības nevienam Eiropas Savienības pilsonim nedrīkst liegt iekšējo pārvietošanos. Savukārt Civilā aviācijas aģentūra par maz efektīvu sauc tiešo avio reisu liegumu no Rīgas uz Apvienoto Karalisti, Īriju un Portugāli.

“Ņemot vērā, ka Eiropa ir pietiekami plaša un kamēr šie lēmumi nav vienveidīgi visā Eiropā, un kā mēs šobrīd redzam – nav, tad arī šobrīd ir iespēja. Tuvākais piemērs ir kaimiņi – Lietuva. Tiešais reiss,” saka Civilās aviācijas aģentūras ārkārtas situāciju un komunikācijas vadītājs Aivis Vincevs.

Un no Viļņas tik tiešām ir tieši lidojumi uz un no Londonas. Ja jau ir caurumi, tad Civilās aviācijas aģentūras ieskatā, par zaudētājiem padarīti lidosta “Rīga” un jau tā iedragātā nacionālā aviokompānija “airBaltic”.

Par situāciju Latvijā pirmdien paņirgājies Lietuvas aviācijas eksperts Simonas Bartkus.

“”airBaltic” 9.februārī ir vairāk izlidojošo reisu no Viļņas nekā Rīgas lidostas. No Rīgas ir tikai divi reisi – Viļņa un Amsterdama. Abi no rīta, tā ka lidosta “Rīga” var savu izlidošanas termināli aizslēgt jau 7.30 no rīta,” saka Bartkus.

Civilās aviācijas aģentūras ieskatā – ja ir nepieciešamība ceļot, cilvēki būtu tieši jāmotivē izmantot lidmašīnas, nevis robežas šķērsot ar privāto transportu.

“Operatīvi tiek sniegta visa informācija par kontaktpersonām, par pasažieriem, kas sēdējuši konkrētajā reisā. Gadījumā, ja persona pārvietojas pa sauszemi, pa ceļam pieturot ļoti daudzās citās vietās, šī izsekojamība nav tik ātra un iespējama, jo nav zināms, ar ko tieši esi komunicējis,” norāda Vincevs,

Slimību profilakses un kontroles centra dati rāda – aviopasažieri vismazāk no ārzemēm ievedot Covid-19.

