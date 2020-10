SMS no Covid-19: kas tas tāds un kam to sūta?

Foto: ZUMAPRESS/ SCANPIX/ LETA

Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

Līdz pat gada beigām tie, kas ieradīsies vai atgriezīsies Latvijā, saņems mobilā tālruņa īsziņā informāciju par to, ka, iebraucot Latvijā no ārvalstīm ar augstu Covid-19 risku, obligāti jāievēro pašizolācija un piesardzības pasākumi, un aicinājumu nepakļaut citus inficēšanās riskam.

SMS apziņošanas izmantošanu personu informēšanai par Latvijā noteiktajiem Covid-19 epidemioloģiskās drošības pasākumiem pēc Satiksmes ministrijas ierosinājuma izskatījusi un atbalstījusi valdība. Šāda iniciatīva ierosināta, pamatojoties uz to, ka aptuveni trešā daļa inficēto ir ieceļojuši vai atgriezušies Latvijā no ārvalstīm, turklāt liela daļa uzliesmojumu Latvijā saistīti ar ievestiem Covid-19 gadījumiem.

Latvijas mobilo sakaru operatoru lietotājiem īsziņas tiks nosūtīta latviešu/krievu valodā no adresāta Covid-19, bet viesabonentiem – angļu valodā no adresāta +371112. Par to izsūtīšanu rūpēsies mobilo elektronisko sakaru tīklu pakalpojumu nodrošinātāji – LMT, Tele2 un Bite.