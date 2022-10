Iedzīvotāju uzkrājumi vairs nepieaug, sākas to tērēšana. Ko tas nozīmē? Ieteikt







Arvien biežāk novērojama situācija, ka iedzīvotāji sākuši tērēt savus uzkrājumus – no tiem maksāt par komunālajiem rēķiniem, par pārtiku, protams, to varētu saukt par ne visai labu finanšu pratību. Tomēr tam ir cits pamats, “ar to redzam, ka kopējā finansiālā situācija paliek saspringtāka,” šādu komentāru sniedz Mārtiņš Āboliņš, bankas “Citadele”ekonomists, Fiskālās disciplīnas padomes loceklis.

“Bankās Latvijā kopumā mājsaimniecību depozīta uzkrājumi vairs nepieaug, tie gan arī vēl nekrīt, bet banku datos redzams, ka tēriņi šobrīd aug ātrāk nekā ienākumi – kādā brīdī

ikdienas patēriņu sāk maksāt no uzkrājumiem, aug patēriņa kreditēšana,” norāda Āboliņš, sakot, ka tas liecina par finanšu situācijas pasliktināšanos.

Āboliņš vērš uzmanību, ka elektrības, dabasgāzes cenas ir tik lielas, rodas bažas un psihoze par pirkšanu un spēju to nofinansēt, bet viņš aicina nepaļauties šai psihozei, jo cenas nevar ilgi būt tik lielas.

